10 gier na PS4 i PS5 za darmo od PlayStation. Możesz pobrać je już teraz

Posiadacze PlayStation mogą odebrać ciekawe gry za darmo. W ramach akcji odbierzemy bezpłatnie 9 nowych produkcji. Dodatkowo wciąż można zgarnąć Ratchet & Clank.

Fani Sony mają ostatnio duży problem. Producent rozdaje tyle gier, że kupka wstydu niektórych graczy zaczyna przyjmować abstrakcyjne wręcz rozmiary. Co więcej, nowa oferta PS Plus również może zaoferować nam wiele godzin rozgrywki. Przed tym jednak wzbogacimy się o łącznie 10 produkcji dzięki akcji Play at Home.

9 z rzeczonych gier to nówki w kwestii darmowości na platformach Sony. Zgarniecie je za darmo do 23 kwietnia w tym miejscu. Do ich odebrania nie jest konieczne posiadanie subskrypcji PlayStation Plus. Wszystkie powinny zadziałać nie tylko na PS4, ale i PS5.

Gry za darmo od PlayStation – pełna lista

Największym hitem wśród rozdawanych produkcji jest zdecydowanie Subnautica. To świetnie przyjęty, podwodny survival, który do dziś przyciąga uwagę wielu graczy. Osoby cierpiące na talassofobię powinny jednak omijać ten tytuł szerokim łukiem.

Jeśli szukasz gry rozgrywającej się pod wodą ale masz uczulenie na survivale, to w ramach akcji ograsz też ABZÛ. To powolna, ale przepiękna produkcja eksploracyjna od twórców Flower i Podróży.

Enter the Gungeon to z kolei tytuł, który nie jest obcy fanom szybkich roguelite’ów. Nazwa jest tu nieprzypadkowa, wszak bronią w tej grze jest dosłownie wszystko – łącznie z przeciwnikami.

Od strzelania wolisz główkowanie? Jeśli tak, to Sony przygotowało również coś dla Ciebie. The Witness to uznana wśród graczy produkcja logiczna, która zmęczy Wasz umysł, a przy tym ucieszy oko piękną oprawą.

Znalazło się też coś dla fanów gier rytmicznych. Thumper to mocno abstrakcyjna, dynamiczna i śliczna gra, której soundtrack przyprawi Was o ciarki na plecach. Dodatkowo gra współpracuje z PS VR.

Inna gra dla miłośników dobrego brzmienia to Rez Infinite. Ponownie mamy do czynienia z tytułem intensywnym, który przetestuje Wasz refleks. Nie jest to najnowsza produkcja, ale została zremasterowana na PS4 i działą w 1080p oraz 60 FPS. Tutaj również uświadczymy wsparcia dla PS VR.

Astro zdobył wielką sławę dzięki byciu bohaterem produkcji startowej na PS5, a niesłusznie, bo zasłużył na nią dużo wcześniej. ASTRO BOT Rescue Mission to gra przeznaczona na gogle VR, która daje popis możliwości wirtualnej rzeczywistości od Sony. Przy okazji to (zgodnie z Metacritic) najlepiej oceniana gra dostępna na PS VR.

Kolejnym tytułem tylko na VR jest Moss. Przygodowa gra akcji uraczy fanów wirtualnej rzeczywistości sympatycznym bohaterem i wieloma wymagającymi zagadkami.

Ostatnią darmówką jest Paper Beast. To, ponownie, produkcja tylko na PS VR, która może dosłownie przyprawić o zawrót głowy. Surrealistyczna gra przygodowa z pewnością nie spodoba się każdemu, ale jest zdecydowanie niestandardowym doświadczeniem.

Ewidentnie jest w co grać. Dodatkowo nadal możemy odebrać Ratchet & Clank z poprzedniej edycji Play at Home, a jakby tego było mało, już 19 kwietnia zgarniemy Horizon Zero Dawn: Complete Edition. Jest na co czekać.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.