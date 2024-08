Dzisiaj mamy dla Was naprawdę solidny zestaw nowości, za które nie musicie płacić. Kolejne gry za darmo lądują na Steam, do tego mamy świetne dema do sprawdzenia.

Niewątpliwie największą grą za darmo na Steam, o której dzisiaj pisaliśmy, są wybuchowe wyścigi w uniwersum Warhammera. Wspominaliśmy również o ciekawym tytule souslike w feudalnej Japonii, ale to nie koniec darmowej rozrywki. Poniżej znajdziecie ponad 10 kolejnych tytułów, z których część to pełne wersje, a część to wersje demo. W dzisiejszym worku znalazły się produkcje godne zainstalowania, o czym za chwilę się przekonacie.

Nowości na Steam. Gry za darmo i wersje demo do pobrania (14 sierpnia 2024)

Dzisiaj proponujemy skupić się nie tyle na pełnych wersjach gier (choć mogą się spodobać), co wypróbować kilka demówek. Znajdziemy wśród nich same mocne tytuły, z horrorami, grą walki, fajnym RPG czy shooterami. Weźmy choćby KIBORG: Arena, czyli nawalankę na planecie, która tak w zasadzie jest więzieniem.

Dalej mamy demko strzelanki w klimacie horroru Same Room Same Day, która zaprasza nas do mrocznego świata grozy bohaterki Rosaline. Akcja dzieje się w głowie dziewczyny, a my występujemy w roli psychoterapeuty poruszającego się po labiryncie jej lęków, gniewu i dziecięcych traum, które manifestują się jako potworni wrogowie. Na szczęście, mamy ze sobą choćby rewolwer, AKM, nóż bojowy, karabin myśliwski, strzelbę R870, pistolet M1911 i wiele innych broni.

Polecamy zerknąć na wszystkie powyższe wersje demo na Steam. Choć to “fragmenty” gier, starczą na calutki wieczór zabawy, a może i więcej!

