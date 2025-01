Dwie gry za darmo już dostępne. Noworoczne prezenty dla wszystkich

Dwie nowe gry za darmo już pojawiły się w serwisie IndieGala. Nie są to szczególnie imponujące tytuły, ale dla fanów krótkich sesji, aby tylko się rozerwać, będą jak znalazł.

Tym razem mamy ciekawą wariację na temat klasycznego pinballa oraz tytuł, w którym zdecydowanie zbyt wiele pojawia się litery “i”. Aby nieco to uprościć, będę odnosił się do niego “Skid” a nie “SKIIIIIIIIIIIIIIID“. Wybaczcie, twórcy, ale tak po prostu będzie łatwiej.

Noworoczne prezenty od popularnego serwisu IndieGala można odbierać bez żadnych dodatkowych opłat. Nie zrobicie tego jednak siłą umysłu, bo kilka kliknięć i tak się przyda. Przede wszystkim należy posiadać konto w serwisie. To właśnie do swojej cyfrowej biblioteki możecie dodać obydwa te tytuły. Później należy udać się pod konkretny link, kliknąć “Add to library” i już możecie grać!

Pierwszym tytułem jest wbrew pozorom nie tylko dla fanów spójników, ale przede wszystkim odnajdą się w niej entuzjaści dynamicznej jazdy. Przygoda ta oferuje bowiem możliwość dynamicznego driftowania przez kolejne poziomy, zbierając pod drodze paliwo i wykonując kolejne akrobacje. Jak opisują sami twórcy, jest to “gra polegająca na zbieraniu paliwa na poziomie i ucieczce przed śmiercionośnymi piłami.”

Z kolei Snowball uraczy głównie wszelkich fanów flipperów, zwanych gdzieniegdzie pinballami. Może na pierwszy rzut oka tak nie wygląda, ale to klasyczny reprezentant tego gatunku, lecz z zimowym twistem w głównej roli.

Źródło: Reddit