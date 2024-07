Ostatni moment na odebranie dwóch gier za darmo. Co nowego dzisiaj?

Pan Epic nadal rozdaje produkcje za darmo. Ich jakość nie jest zbyt wyrównana, bo czasami dostajemy prawdziwą perełkę, a czasami przeoczone indyki, ale to nie szkodzi. W końcu darowanemu koniowi… no, wiecie.

Gry za darmo w Epic Games Store, które nadal możecie odebrać:

Dwie powyższe pozycje są nadal dostępne, ale czasu nie macie wcale wiele. Oferta zmieni się na nową już dziś, tj. 25 lipca 2024 roku o godzinie 17:00. Wtedy do odbioru będzie coś zupełnie nowego, czyli (werble!) F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch. Ale chwila – zapewne pomyśleliście – przecież ja już to odbierałem. Tak, to prawda, Epic tym razem nieco zawiódł oczekiwania, bo drugi raz dostaniemy to samo. Chyba że ktoś nie zdążył przypisać, wtedy to akurat niezła oferta, bo mowa o całkiem udanej produkcji.

Żeby jednak nie było tak beznamiętnie, jest też dodatkowy bonus. Powinien on ucieszyć wszystkich fanów Igrzysk Olimpijskich, które odbywają się w tym roku w Paryżu. Powstała przecież dedykowana wydarzeniu gra wideo Olympics Go! Paris 2024. Można ją pobierać kompletnie za darmo, choć w całej swojej prostocie to dość mało ekscytujący zestaw 12 olimpijskich minigier. W ramach dzisiejszego prezentu, gracze mogą zdobyć ekskluzywną paczkę strojów.

Na osłodę mamy jednak inną wiadomość. W Epic Games Store ekskluzywnie pojawiła się nowa gra free-to-play. Dostępna jest tylko tam, więc polecam ją sprawdzić samemu.

