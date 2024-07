Nowiutka gra za darmo już dostępna. Zostanie kolejnym hitem multiplayer?

RAWMEN: Food Fighter Arena to nowa gra za darmo dostępna tylko i wyłącznie w sklepie Epic Games Store. Tytuł wygląda intrygująco, więc warto sprawdzić.

Świeżutka premiera free-to-play może przemówić do fanów arenowych shooterów, którzy ubóstwiają dynamiczną akcję. Może i tytuł nie robi szału graficznego, lecz ma potencjał, aby chociaż na chwilę zainteresować.

RAWMEN to nowa gra za darmo w Epic Games Store

Jak jednak wspomniałem wyżej, tytuł ten pojawił się wyłącznie w sklepie Epica, który zagwarantował sobie ekskluzywność. Gra początkowo miała trafić na inne platformy; ma nawet kartę na Steam. Zgaduję więc, że prędzej czy później i tam zadebiutuje, lecz na razie możecie zagrać tylko posiadając konto EGS. Z jednej strony to zrozumiałe, skoro Epic przy niej pomagał, a z drugiej można martwić się nieco o liczbę graczy.

Póki jednak jesteśmy świeżo po premierze, warto pobrać ją teraz, aby nie narazić się potencjalny odpływ graczy. RAWMEN: Food Fighter Arena wygląda akurat na całkiem zręcznie stworzoną arenową strzelankę TPP z kilkoma bohaterami do wyboru (przynajmniej na pierwszy rzut oka). Gra opiera się wyłącznie na akcji, korzystaniu ze specjalnych zdolności i dziwacznego wyposażenia. Wszystko to w dość ciekawym sosie kulinariów.

RAWMEN to niedorzeczna, wieloosobowa gra, która dodaje smaku gatunkowi strzelanek na arenie. Stołuj się w pojedynkę albo zaproś do gry aż czterech znajomych, aby stworzyć ekipę zgraną niczym włoszczyzna w rosole, i walcz jedzeniem w rozmaitych lokalizacjach na całym świecie. – czytamy w opisie produkcji

Tym samym pragnę podkreślić, iż nie jest to kolejna część rozdawnictwa platformy, a osobny tytuł free-to-play, także gracze i tak powinni szykować się na kolejne nowości już jutro. WIemy oczywiście, co takiego dostaniemy. Nadal można przypisać poprzednie prezenty, co akurat warto zrobić.

Źródło: Epic Games Store