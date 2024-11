Dwie kultowe gry za darmo dla części graczy na PS5 i PS4. Nie potrzeba PS Plusa

Niektóre gry z katalogu klasyki w PS Plus można nabyć osobno, bez potrzeby posiadania subskrypcji, a niektóre niestety nie. Dlatego cieszy, że Sony wychodzi naprzeciw graczom, oferując im dostęp do wybranych gier sprzed lat bez konieczności posiadania abonamentu. Ale nawet jeśli chcielibyście go kupić, warto rozważyć zainwestowanie w tanie doładowania do PS Store!

Gry za darmo, o ile kiedyś je kupiliście

W październikowej ofercie PS Plus Premium do usługi zawitała jedna z najbardziej pożądanych gier. Jeśli akurat interesujecie się katalogiem klasyki i śledzicie nowo dodane do niego gry, z pewnością nie ominęła Was premiera Dino Crisis w wersji na PS4/PS5. Niestety, debiut ten rozzłościł niektórych graczy. Nie spodobało im się to, że w tytuł ten mogą zagrać wyłącznie posiadacze abonamentu PlayStation Plus.

Teraz, po głośnej krytyce graczy, Dino Crisis w wydaniu na współczesne platformy jest już dostępne osobno do kupienia w PS Store i nie musicie wykupować Plusa ani żadnego innego abonamentu. Co ciekawe, osobno nabyć można również obecne w usłudze od dawna Resident Evil Director’s Cut. Obydwie kosztują 45 złotych.

Zanim jednak rzucicie się na tę opcję, jest coś jeszcze. Jeśli tylko kupiliście którąś z tych gier w wersji na PS3/PS Vita, teraz w wydaniu na PS4/PS5 dostaniecie ją za darmo. Tak – gracze posiadający Dino Crisis albo Resident Evil Director’s Cut skorzystają z opcji zgarnięcia darmowego ulepszenia do nowej wersji. Polecam więc sprawdzić, czy się kwalifikujecie.

W podobny sposób od jakiegoś czasu gracze mogą również zgarnąć za darmo Blood Omen: Legacy of Kain, o czym pisaliśmy już wcześniej. Jeśli natomiast interesują Was raczej nowsze tytuły, Plus otrzymał niedawno spory hicior, cieszący się wielkim zainteresowaniem subskrybentów.

Źródło: PlayStation Lifestyle