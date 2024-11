Niespodzianka dla graczy PlayStation. Ceniona gra z darmowym ulepszeniem, nie potrzeba PS Plusa

Sony od zapowiedzi możliwości kupowania gier między generacjami i darmowych ulepszeń dla nich na nowsze platformy nie pokusiło się o pełną listę tytułów, których nabywcy mogą liczyć na nową, przystosowaną do PS4/PS5 wersję. Od czego jednak są gracze?

PlayStation z darmowym ulepszeniem dla uwielbianej gry

Jak zapewne mogliście już wcześniej się dowiedzieć, na liście gier do katalogu klasyki w PS Plus Premium znalazło się kultowe, a do tego w wielu kręgach szalenie uwielbiane Blood Omen: Legacy of Kain. Grę da się jednak zgarnąć za darmo na zawsze, i to bez potrzeby posiadania abonamentu PS Plus Premium.

Musicie tylko sprawdzić, czy kupowaliście ten tytuł w przeszłości. Grę dało się niegdyś kupić w wersji na PS3/PSP lub PS Vita. Później wyleciała z PS Store, ale ponownie trafiła do oferty cyfrowego sklepu Sony. Firma przed laty zapowiedziała, że wybrane gry ulepszone do obecnej generacji będzie można zgarnąć za darmo, o ile tylko kupiliśmy je wcześniej, w starszej wersji. Nigdy nie wiemy, jakie to konkretnie tytuły, ale na szczęście gracze dopatrzyli się możliwości bezpłatnego odebrania właśnie tego wampirycznego hack’n’slasha.

W przeciwieństwie do klientów PS Plus, nabywcy starszej wersji zyskają ulepszone wydanie za darmo na zawsze. Musicie tylko sprawdzić kartę gry w PlayStation Store. Jeśli kwalifikujecie się do odebrania prezentu, wystarczy tylko dodać produkt do konta.

Swoją drogą przypomnę tylko, że obecnie PlayStation organizuje wielką promocję na gry na PS4/PS5 z okazji Black Friday 2024. Najlepsze oferty znajdziecie w tym artykule. Przeceniono również abonament PS Plus.

Źródło: PlayStation Lifestyle