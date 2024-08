Aż pięć nowych darmowych premier na Steam. Pobierajcie już teraz

Na Steam pojawiły się w ostatnim weekend nowe gry za darmo. Pięć tytułów to całkiem sporo, choć niektóre z nich to klasyczne prologi, czyli swoiste, rozbudowane dema.

Steam regularnie oferuje graczom możliwość zagrania w coś bez potrzeby płacenia. Jest to świetna opcja, no bo przecież nie musimy wydawać pieniędzy, aby móc zanurzyć się w świecie którejś z dostępnych tam gier. Raz na jakiś czas warto jednak samemu przejrzeć katalog platformy, bo bardzo wiele premiery nie pojawia się na głównych stronach sklepu. Nie musicie tak naprawdę tego robić – od tego jesteśmy my!

Nowe gry za darmo na Steam to pięć tytułów dostępnych w formie free-to-play, lecz z pewnym zastrzeżeniem. Dwie z tych gier to prologi, czyli rozbudowane, większe wersje demonstracyjne, ukazujące nam główne założenia pełnej wersji. Mimo wszystko i tak warto je sprawdzić, jeśli akurat trafią w Wasze gusta. Co szczególnie istotne – wszystkie prezentowane tu gry mają oceny społeczności od “pozytywnych” wzwyż, czyli nie znajdziecie tu taniego crapu.

Nowe gry za darmo dostępna na Steam (26 sierpnia 2024):

Z tych, które moim zdaniem wypada sprawdzić, faworytem jest The Veiled Ones, czyli całkiem ambitny projekt od Veiled Ones Team. Twórcy oferują graczom horror psychologiczny opowiadający o żydowskim egzorcyście próbującym powstrzymać dżina. Ten za cel obrał sobie syna protagonisty, więc stawka jest wysoka. Postawiono tu na klimat, bardzo ciekawie wplecione wątki żydowskiej mitologii i religii, a także fabułę.

Nieźle wygląda też Slash/Jump, mogące stanowić idealną receptę na nudę w wolniejsze wieczory lub popołudnia. Tym razem jest to jednak platformówka 2D w pięknej, stylizowanej grafice retro. Będziemy sterować rycerzem bez nóg, który porusza się jedynie za pomocą uderzeń własnym mieczem. Dziwaczne, ja wiem, ale zapowiada się na dobrze skrojoną platformówkę na jeden wieczór.

No i jest również “bardzo pozytywnie” oceniany symulator centrum recyklingu w postaci Recycling Center Simulator: Prologue, lecz jedynie w formie prologu. I tak oferuje sporo zabawy, w szczególności dla entuzjastów gatunku symulatorów.

Źródło: Steam