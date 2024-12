Aż 5 gier za darmo na PC oraz Xbox. Pobierajcie już teraz

W grudniu jest istny odwilż gier za darmo i nie chodzi tu wyłącznie o najnowsze produkcje free-to-play. W końcu oferta takiego Amazon Prime Gaming może wprawić w zachwyt – mówimy bowiem o potężnym zestawie fantastycznych produkcji. Do tego Epic rozpoczął swoje świątecznego rozdawnictwo, a więcej o nim pisaliśmy w tym miejscu.

Jeśli jednak gracie na Xboksie, nie macie tak dobrze. No jasne, są prezenty od EA, ale przeznaczone wyłącznie dla osób posiadających wykupiony abonament Xbox Game Pass Ultimate. Spokojnie, bo znów dostępne są również gry w pełni darmowe, jako swoisty prezent od samych twórców. Wystarczy tylko udać się do Xbox Store i przypisać je do konta. Proste, szybkie i co najważniejsze – darmowe.

5 gier za darmo na Xbox oraz PC:

Jak zapewne już dostrzegacie, mówimy o mniejszych, mało popularnych i zdecydowanie “indyczych” produkcjach. Każda z nich wydaje się jednak idealnym sposobem na krótki odpoczynek przy komputerze czy konsoli. Szczególnie że nie trzeba za nie płacić. Normalnie wydalibyście na nie wszystkie około 53 złotych – niby niewiele, ale jednak “za darmo” brzmi zdecydowanie lepiej, prawda?

Źródło: Xbox Store