Darmowy shooter z mechami dla wielu graczy. Nowa premiera na Steam, PlayStation i Xbox

Nowa gra za darmo zadebiutowała na platformie Steam oraz na konsolach i wygląda na to, że to tytuł, którego lepiej nie pominąć. Szczególnie jeśli lubicie naparzanie się mechami.

Jedną z najciekawiej zapowiadających się produkcji z segmentu free-to-play w tym roku może okazać się ambitne Steel Hunters. Jest to kolejne podejście do tematu potyczek wieloosobowych od deweloperów odpowiedzialnych m.in. za World of Tanks. W tym wypadku będziemy strzelać się nie w czołgach, a w mechach. Podobnie do rozgrywki podchodzi War Robots: Frontiers. Z tą różnicą, że premiera już za nami.

Gra za darmo dla fanów sieciowych potyczek w mechach

Nigdy chyba nie przeboleję braku Titanfall 3 (chyba że EA się ogarnie), lecz na pomoc ruszają mniejsi deweloperzy. Studio MY.GAMES (Pathfinder: Kingmaker czy Hawked) przedstawia War Robots: Frontiers. Tematyka dotyczy więc potyczek w gigantycznych mechach, z innymi graczami i to w formie free-to-play!

Jest to więc jedna z najświeższych premier na platformie Valve, która powinna zaoferować co najmniej kilkanaście godzin zabawy fanom tak popularnych marek jak Armored Core czy MechWarrior. Raczej nie ma do nich bezpośredniego podjazdu, bo i skala jest mniejsza, lecz na zaprezentowanych materiałach wygląda zaskakująco sympatycznie. Zresztą, debiut spotkał się z dość dużym zainteresowaniem jak na premierę tak wczesną porą, więc niektórzy gracze mają już swoje opinie.

„Niezwykle solidna podstawa z wieloma możliwościami jako gra wstępna!” – pisze jeden z zadowolonych fanów. „WR: Frontiers, fantastyczna gra, polecam każdemu, kto lubi realistyczne strzelanki mechowe i ogólnie realistyczne strzelanki dowolnego typu” – wtóruje mu kolejny. Są też negatywne opinie. „Pay-to-win w tej grze powinno być nielegalne. Nie rób tego” – grzmi gracz. I tak, wygląda na to, że największy problem społeczność ma właśnie z mikropłatnościami.

Niemniej to tytuł dostępny za darmo, bez żadnych opłat. Nie trzeba wydawać pieniędzy, więc nic się też nie straci. Być może szykuje się nam naprawdę intrygująca produkcja? W końcu oryginalne War Robots nadal cieszy się sporym zainteresowaniem graczy.

Źródło: Steam