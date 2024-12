Aż 4 nowe gry za darmo do zdobycia. Wystarczy kilka kliknięć i będą Wasze

IndieGala przyzwyczaiła nas do regularnego rozdawnictwa wielu absolutnie nikomu nieznanych produkcji. Część z tych to jednak swoiste perełki, przygody i pomysły, z którymi wypada się zapoznać. O ile, rzecz jasna, nie przeszkadza Wam skrajnie mały budżet.

IndieGala i aż 4 nowe gry za darmo

Do tej pory serwis IndieGala regularnie, ale niestety z małym impetem podchodził do swojego programu darmowych gier Freebies. Regularnie mogliśmy odbierać tak naprawdę te same gry. Jeśli dany tytuł pojawił się jako dostępny przez jakiś czas, mógł wrócić tak naprawdę jeszcze kilkukrotnie w ciągu następnych miesięcy. Nowe produkcje nie były jednak dostępne od dawna, więc czyni je to jeszcze bardziej atrakcyjnymi.

Sporawo atrakcji jak na tak mało popularny serwis, ale oczywiście szału w samej jakości prezentowanych produkcji nie ma. Każda z tych gier jest absolutną niszą w formie nieznanego niemal nikomu indyka. Nie oznacza to jednak, że nie warto zagrać. Jako przykład wystarczy wymienić Lightfish czy Super Panda Adventures – dwie niezależne platformówki/łamigłówki z ocenami “bardzo pozytywnymi” na Steam.

Jak odebrać wspomniane tu prezenty? To proste – wystarczy posiadać konto w serwisie IndieGala. Dodam, że możliwość jego założenia jest całkowicie bezpłatna, a do tego nie trzeba podawać żadnych wrażliwych danych osobowych. Później kierujemy się na stronę danej gry. Scrollujemy niżej, klikamy “Add to library” i spokojnie możemy dodać grę do swej cyfrowej biblioteki.

Źródło: Reddit