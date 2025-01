Gry za darmo na Steam. Nowe RPG, horrory i dużo akcji

Zobaczcie nowe gry za darmo na Steam, które po przypisaniu do konta zostaną z Wami na zawsze. Tym razem to same mniejsze produkcje, choć zapewne znajdą się osoby, które się nimi nacieszą. Jest np. wzorowane na stare czasy RPG, w którym staniemy twarzą w twarz z sekretami tajemniczego świata, do którego przybyli ludzie z Ziemi, aby walczyć o resztki magicznej energii. Jest też RPG akcji ze zwierzętami w roli głównej. Ponadto dwa małe horrory, sieciowy tytuł MMO oraz fajna gra logiczna opierająca się na świetle i cieniach.

Komu nie podpasują dzisiejsze propozycje z darmoszkami, powinien koniecznie zerknąć do naszego zestawienia najlepszych gier za darmo ze stycznia 2025 roku. Wybraliśmy tam blisko 40 tytułów, które mają dobre oceny albo wyróżniają się czymś szczególnym na tle „bezpłatnej masy” pojawiającej się w zasadzie codziennie na Steam.

Nowe gry za darmo na Steam (31 stycznia 2025)

Niezłe oceny zdobywa Manzaka, czyli gra RPG akcji, w której trafiamy do raju dla zwierząt. Dusze przybywają tutaj, aby odpocząć i rzucić sobie wyzwanie. Stajemy przed próbami odwagi i mądrości, aby odrodzić się jako lepsze stworzenia. Znajdziemy tutaj łatwy system crafting, ogromne konfigurowalne drzewo umiejętności oraz epickie bitwy z bossami.

Źródło: Steam