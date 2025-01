Gry są za duże? Wiedźmin 3 to maksimum

Nie tak dawno pisaliśmy o wypowiedzi twórcy Starfield, który uznał, że gry są za duże. Nie sposób nie zgodzić się z tym stwierdzeniem. Mnóstwo tytułów zajmuje nam nawet i 100 godzin, podczas gdy dla większości graczy to po prostu zbyt wiele. Znaczna część osób nie kończy gier, będąc zbyt zmęczonymi gdzieś po drodze. Ogromny świat jest fajny, ale do czasu – w pewnym momencie ma się już zwyczajnie dość. Tym razem w temacie wypowiedział się kolejny twórca i cóż — jego wypowiedź została utrzymana w podobnym tonie.

Tym razem słowa padły ze strony Josha Sawyera, który tworzył m.in. Fallout: New Vegas czy Icewind Dale. Jak przyznał, nie potrzebujemy już kilkukrotnie większych światów i historii. Gra trzykrotnie większa od Skyrima czy Wiedźmin 3: Dziki Gon może i robi wrażenie, ale… kto by chciał to eksplorować? Twórca uznał, że doszliśmy do momentu, w którym rozwój w takim kierunku po prostu nie ma sensu.

Jest to też związane z tym, że o ile świat sequela może być kilkukrotnie większy, to przecież nie pracuje nad nim odpowiednio więcej osób. Zespoły oczywiście urosły w ostatnich latach, ale znacznie mniej, niż analogicznie zwiększyły się gry.

Wychodzi na to, że sposobem może być powrót do mniejszych gier. Może nie od razu indyków, ale produkcji bardziej nastawionych na intensywną zabawę. Takich, w których czynnikiem przyciągającym uwagę jest świetny gameplay i historia, nie zaś świat mający XXXX kilometrów kwadratowych. Co o tym sądzicie?

Źródło: YouTube