Nowy exclusive na PS5 i PS4 dostępny. Bezpłatne Gran Turismo czeka na graczy

Gracze, którzy do tej pory nie mieli okazji ograć Gran Turismo 7, mogą wypróbować nową, niejako limitowaną wersję gry w postaci Moje Pierwsze Gran Turismo. I choć tytuł wskazuje na coś przeznaczone głównie dla dzieci, wcale tak nie jest. To jak najbardziej dalej te same, zaawansowane wyścigi od Polyphony Digital, ale w ograniczonej formie.

Moje Pierwsze Gran Turismo. Gra za darmo dostępna na PS5

Z okazji obchodów 30-lecia marki PlayStation, Sony zapowiedziało szereg atrakcji dla graczy. Jest na przykład codziennie aktualizowany kalendarz adwentowy z darmowymi nagrodami, a także… nowa gra za darmo. Z jednej strony można się sprzeczać, że to niejako demo, ale z drugiej – to coś znacznie bogatszego od zwykłej demówki. Moje Pierwsze Gran Turismo jest exclusivem dla PS5 i PS4 powstałym z myślą o tych graczach, którzy do tej pory nie mieli okazji zagrać w ten cykl.

Gra za darmo dostępna jest wyłącznie na konsoli PlayStation 5 i 4, a do tego wspiera gogle PS VR2. Twórcy ponownie zadbali o zaawansowany, lecz jednocześnie przystępny model jazdy. Tytuł ten służy za wprowadzenie w świat wyścigów, więc to właśnie tutaj nowi gracze nauczą się wszelkich kluczowych mechanik rozgrywki – wyprzedzania, hamowania czy wykonywania zakrętów.

Na graczy czeka aż 18 samochodów i możliwość zmagań na trzech kultowych torach Gran Turismo: Kyoto Driving Park, Deep Forest Raceway i Trial Mountain Circuit. Wszystko to w trybach wyścigów, prób czasowych i egzaminów licencyjnych.

Źródło: PS Store