Gran Turismo 7 dostaje trzy nowe samochody w aktualizacji 1.61. Jest... kontrowersyjnie

Już 25 lipca do Gran Turismo 7 zawita nowa aktualizacja oznaczona numerem 1.61. Polyphony Digital przygotowało dla graczy trzy świeże samochody, które łączą wyścigową legendę, nostalgiczny powrót do lat 90. i elektryczny krok w przyszłość. Fani mają na co czekać, choć Tesla budzi kontrowersje.

Nowa aktualizacja i samochody do Gran Turismo 7

Kazunori Yamauchi jak zwykle zrobił to po swojemu, Zamiast pełnej listy nowości, dostaliśmy grafikę z tajemniczymi sylwetkami trzech samochodów. Ale fani Gran Turismo to detektywi z krwi i kości, więc szybko rozgryźli zagadkę. 25 lipca o 10:00 czasu PT (czyli 26 lipca rano w Polsce) gracze otrzymają darmową aktualizację z trzema pojazdami, które mają szansę zadowolić każdego, od maniaka wyścigów po wielbiciela miejskich klasyków.

Największą gwiazdą aktualizacji jest bez wątpienia Toyota GT-One (TS020), wyścigowy potwór, który w końcówce lat 90. walczył o zwycięstwo w Le Mans. Niskie, aerodynamiczne nadwozie, ogromne tylne skrzydło i czysta, bezkompromisowa agresja. To auto to nie tylko historia motorsportu, ale i piękny przykład, jak bardzo wyścigi potrafią inspirować inżynierię. Teraz każdy gracz może poczuć się jak kierowca wyścigowy klasy LMP.

Drugi dodatek to Honda Civic Type R EK9, dla wielu graczy to powrót do młodzieńczych marzeń. Kompaktowe nadwozie, niepozorny wygląd i silnik VTEC, który wrzeszczy przy wysokich obrotach. Ten samochód to ikona japońskiej sceny tuningowej. W GT7 zabrakło go od premiery, ale w końcu trafia do gry i z miejsca stanie się ulubieńcem fanów time attacków i ciasnych zakrętów.

Na koniec coś dla tych, którzy patrzą w przyszłość – Tesla Model Y. Po debiucie Modelu S, Tesla wraca do GT7 z bardziej codziennym, ale nadal szybkim i nowoczesnym SUV-em. Choć nie brzmi jak GT-One ani nie warczy jak EK9, Model Y ma swój urok i daje graczom szansę sprawdzić, jak prowadzi się „cicha moc” w świecie, gdzie każdy dźwięk silnika ma znaczenie.

