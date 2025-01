Gracze zrezygnują z PS5 na rzecz PC? Sony uważa, że nie ma się czego bać

Każdego roku na PC trafia coraz więcej gier z PlayStation. Te, choć są czasowo ekskluzywne dla konsoli Sony i tak trafiają na Steam i pecetowcy mogą ogrywać je bez posiadania PS5. Czy to powód do obaw, że gracze w końcu zrezygnują z konsoli? Zdaniem Sony nie ma się o co obawiać.

PS5 a PC. Sony twierdzi, że nie ma powodów do obaw

W gry z PlayStation możemy bez trudu pograć na PC. Sporo tytułów, jak choćby Marvel’s Spider-Man, Horizon Zero Dawn, Forbidden West czy Returnal i God of War są dostępne do kupienia choćby na Steam. Czy dalsze plany podbijania pecetowego rynku przez Sony wpłyną na zainteresowanie graczy konsolami PS5? Takie obawy ma część graczy, a nawet akcjonariuszy firmy. W ostatniej rozmowie z Sony, jeden z akcjonariuszy właśnie zadał włodarzom firmy pytanie: Wygląda na to, że macie wiele ekskluzywnych gier na PS5 w swojej ofercie tytułów oprogramowania firm trzecich na drugą połowę roku. Czy ma to zachęcić do przejścia z PS4 na PS5? Myślę, że istnieje ryzyko, że więcej użytkowników wybierze komputery. Co sądzicie o ryzyku i szansie?

Odpowiedź Sony była bardzo uspokajająca. Po pierwsze, dostępność gier na nowym rynku generuje duży zysk, bo rosną możliwości sprzedażowe. Poza tym nie zauważono trendu, aby gracze mieli rezygnować z konsoli.

Na koniec jeszcze jedno. Zasadniczo obawa, że gracze mieliby zrezygnować z PS5 na rzecz PC jest… dość dziwna. To, że gry z PlayStation są dostępne na komputerach nie oznacza, że wreszcie stają się “dostępne”, a konsola jest zbędna. Wydaje się, że to zupełnie inna sprawa. Dziś to właśnie konsola jest nadal prostszym sposobem na granie w gry. Relatywnie mniejszy koszt, brak progu wejścia związanego ze znajomością podzespołów i tak dalej. Nie sądzę, aby kanapowcy urodzeni z padem w ręku mieli usiąść przed gamingowym komputerem tylko dlatego, że na Steam pojawiają się gry od Sony. Tu chodzi nie tylko o dostępność, ale charakter spędzania czasu z grą.

A jak wy podchodzicie do gier z PlayStation na PC?

