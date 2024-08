Sporo osób podczas testów przedpremierowej wersji Concord narzekało, że kolejki w lobby przed meczem trwają zbyt długo. Niestety, nawet premiera gry nie zmieniła tego stanu rzeczy. Obecnie gracze mają trudności z dołączaniem do meczów. Nie jest to jednak błąd techniczny, lecz… szalenie niska popularność produkcji. Statystyki na Steam mówią nam wszystko.

Znalezienie meczu w Concord graniczy z cudem!

W grach sieciowych ważnym elementem jest sprawny system dołączania do lobby meczów i samej rozgrywki. To zależy nie tylko od systemu zafundowanego nam przez twórców, lecz również od populacji danej gry. W Call of Duty, Counter-Strike 2 czy DOTA 2 problemów z tym nie ma, bo liczba osób grających w wymienione tytuły jest ogromna. Ba, nawet starsze gry potrafią mieć odpowiednią społeczność do tego, aby sensownie móc rozpoczynać rozgrywkę w pełnym składzie. Niestety, tego samego nie można powiedzieć o Concord.

Świeżo wydana na PC i PS5 produkcja zaledwie parę dni po premierze zaczęła sprawiać graczom ogromne trudności. Coraz więcej osób raportuje, że z trudem da się dołączyć do jakiegokolwiek meczu, a samych rozgrywek jest niewiele. Problemem jest niska populacja ludzi na serwerach. W momencie pisania tego tekstu na SteamDB widnieje informacja, że w grze znajduje się zaledwie 140 osób. W szczytowym momencie było ich nieco ponad 700, więc mowa o beznadziejnych statystykach.

even the worst game of 2023 had more Steam players on its release day than Concord 😬 pic.twitter.com/g1OHP9ydfd — Tom Warren (@tomwarren) August 24, 2024

Gracze na forach piszą, że niekiedy czekają i po 8-10 minut na dołączenie do rozgrywki. Nie zawsze się udaje — czasami wyświetlany jest błąd wynikający z braku znalezienia jakiegokolwiek lobby. Niektórzy wracają do gry w “godzinach szczytu” (choć to przesadzone określenie), inni rezygnują i odpuszczają. Nie wygląda to obiecująco i nic nie wskazuje, aby stan gry miał ulec poprawie.

