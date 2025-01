Ostatnia szansa na zdobycie gry za darmo. Co nowego zgarniemy dziś?

Epic Games Store nie przestaje rozdawać darmowych tytułów co tydzień. Niedawno zakończyło się dopiero świąteczne rozdawnictwo platformy, więc nie spodziewajcie się już samych hitów. Mimo wszystko i tak nie jest źle, bo “symulator” potentata ropy naftowej Turmoil to udana gra, szczególnie dla fanów gatunku.

Dlatego też polecam odebrać ten prezent, póki w ogóle jest dostępny. Czasu macie niewiele, bo nowa oferta będzie aktywna już od dzisiaj, czyli od czwartku, 16 stycznia 2025 roku, od godziny 17:00. Tym samym do właśnie tej godziny macie czas na zdobycie ostatniej darmówki. Warto też wspomnieć, że wiemy, co czekać ma na nas od dzisiaj. Wszystko dlatego, że Epic wrócił do starych zasad i wcale nie szykuje graczom niespodzianek.

Już od dzisiaj każdy zainteresowany odbierze bez opłat Escape Academy. Jak zapewne się domyślacie, jest to swego rodzaju symulator escape roomów, do tego z możliwością rozgrywki w kooperacji. “Witamy w Escape Academy. Trenuj, aby zostać najlepszym eskapistą. Rozwiązuj zagadki. Hakuj serwery. Poznaj wydział. Zaparz idealną filiżankę herbaty. Escape Rooms w trybie dla jednego gracza lub w kooperacji ze znajomym – lokalnie lub online!” – czytamy w opisie produkcji. Na pewno wrócimy do tematu, gdy gra za darmo stanie się dostępna.

