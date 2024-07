Wyjątkowa gra za darmo. Macie ograniczony czas na odebranie prezentu

The Oil Blue to nowa gra za darmo oferowana w ramach promocji IndieGala. Produkcja jest jednak na tyle wyjątkowa, że po prostu warto ją sprawdzić!

Mam słabość do wyjątkowych koncepcji, nawet jeśli w praktyce nie oferują wcale szczególnie atrakcyjnej rozgrywki, ale sprawdzają się na polu kreatywności. I właśnie taką grą jest The Oil Blue, które zgarniemy za darmo!

Gra za darmo dla fanów wiercenia

The Oil Blue to przecież “niezależny symulator akcji, w którym wiercisz w oceanach, sprzedajesz baryłki ropy na rynku i eksplorujesz nowe wyspy po osiągnięciu celów wyznaczonych przez twojego pracodawcę, firmę United Oil of Oceania”, jak czytamy w opisie gry. Rozgrywka składa się przede wszystkim z analitycznego myślenia, opierając się w ramach symulatora platformy wiertniczej.

Tytuł, co ciekawe, znalazł się swego czasu w książce “250 gier niezależnych, w które musisz zagrać” Mike’a Rose’a. Gra zdobyła pozytywne oceny krytyków, choć gracze na Steam są nieco mniej wylewni w pochwałach. Tak określana jest jako “w większości pozytywnie” oceniana pozycja. No ale skoro jest za darmo…

Aby cieszyć się tytułem bez potrzeby wydawania na niego pieniędzy (na Steam kosztuje 22,99 zł, ale i tak!), trzeba posiadać konto w serwisie IndieGala. Warto jednak je założyć, bo platforma bardzo często oferuje nowe gry za darmo.

Źródło: IndieGala