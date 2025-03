Nowa aktualizacja PS3 już dostępna. Tak, dobrze czytacie

Siódma generacja konsol do grania wiecznie żywa! I to dosłownie, bo PS3 niejako wstało z martwych. Porzucona przed laty, zapomniana przez wielu graczy najlepsza generacja PlayStation otrzymała aktualizację. System ten kończy w bieżącym roku 19 lat. Cóż za świętowanie z pompą!

A tak całkowicie szczerze, nowa aktualizacja PS3 może zaskoczyć niejednego gracza. Zapewne nawet tych, którzy nadal korzystają z tego sprzętu, bo raczej nawet oni nie liczyli na cokolwiek. Jakież zapewne jest ich zdziwienie, gdy spostrzegą nowe pliki pobierane na konsolę. Aktualizacja opatrzona numerem 4.92 to – jak moglibyście się domyślić – zestaw klasycznych poprawek bezpieczeństwa. W teorii, bo na stronie Sony informuje tylko, że „ta aktualizacja oprogramowania systemowego poprawia wydajność systemu”. Tak naprawdę chodzi o coś bardziej konkretnego.

Jeśli na bieżąco korzystacie z last-last-genów i śledzicie temat, zapewne nie ominęły Was też poprzednie aktualizacje systemu PS3. Tak jak one, nowa łatka ma na celu odświeżenie klucza AACS wymaganego przez czytnik Blu-ray do działania. Odtwarzacze Blu-ray muszą go odświeżać co maksymalnie kilkanaście miesięcy. Jest to zabezpieczenie fizycznego nośnika przed kopiowaniem. Łatka jest więc niezbędna, jeśli nadal będziecie korzystać z płyt na swoim wiekowym PlayStation 3.

Należy pamiętać, że do odtwarzania dysków Blu-ray system PS3 wymaga odnowionego klucza szyfrowania odtwarzacza Blu-ray. Aby odnowić klucz szyfrowania odtwarzacza Blu-ray, należy zaktualizować oprogramowanie systemu PS3 do najnowszej wersji. – informuje Sony

Łatkę możecie pobrać na PS3 także za sprawą zewnętrznego nośnika, podłączonego do PC. 200 MB wolnej przestrzeni jest wymagana, aby pliki mogły zostać zainstalowane.

Źródło: PlayStation