Amazon rozpoczyna nowy miesiąc z przytupem. Subskrybenci usługi Prime Gaming mogą liczyć w marcu na solidną dawkę darmowych gier. W tym miesiącu czeka na Was bowiem aż 20 różnych tytułów. To nie jest jednak koniec dobrych informacji. Cztery z tych gier możecie bowiem pobierać już dzisiaj!

Warto w tym momencie przypomnieć, że w Polsce subskrypcja Amazon Prime (w jej skład wchodzi również Prime Gaming) jest dostępna w cenie 49 złotych za rok. W tej cenie, oprócz gier w ramach Prime Gaming, otrzymujecie także Prime Video. Oznacza to możliwość oglądania filmów, seriali oraz dokumentów. Do tego wszystkiego dochodzi oczywiście darmowa wysyłka z Amazonu. A teraz przechodzimy do gier.

Amazon Prime Gaming na marzec 2025

W marcu 2025 roku na liście gier, które subskrybenci otrzymują bez żadnych dodatkowych kosztów, znajdziemy między innymi Saints Row: The Third Remastered, Syberia: The World Before, Wolfenstein: The Old Blood, a także Mortal Shell oraz The Forgotten City. Oferta jest więc naprawdę niezła.

dostępne od dzisiaj – Saints Row: The Third Remastered (GOG)

dostępne od dzisiaj – Mafia II: Definitive Edition (GOG)

dostępne od dzisiaj – Crime Boss: Rockay City (Epic Games Store)

dostępne od dzisiaj – Naheulbeuk’s Dungeon Master (Amazon Games App)

dostępne od 13 marca – Wall World (Amazon Games App)

dostępne od 13 marca – Syberia: The World Before (GOG)

dostępne od 13 marca – Endling: Extinction is Forever (Amazon Games App)

dostępne od 13 marca – Dark Deity: Complete Edition (GOG)

dostępne od 13 marca – Beholder 3 (Amazon Games App)

dostępne od 20 marca – Wolfenstein: The Old Blood (Xbox i PC – Microsoft Store)

dostępne od 20 marca – Mutazione (GOG)

dostępne od 20 marca – Figment 2: Creed Valley (Amazon Games App)

dostępne od 20 marca – Legacy of Kain: Defiance (GOG)

dostępne od 20 marca – Mortal Shell (Epic Games Store)

dostępne od 27 marca – The Forgotten City (Amazon Games App)

dostępne od 27 marca – Deus Ex: Invisible War (GOG)

dostępne od 27 marca – Session: Skate Sim (Epic Games Store)

dostępne od 27 marca – Let’s Build A Zoo (Epic Games Store)

dostępne od 27 marca – Gamedec — Definitive Edition (GOG)

dostępne od 27 marca – The Wisbey Mystery (Legacy Games)

Od dzisiaj możecie więc pobierać Saints Row: The Third Remastered, Mafia II: Definitive Edition, Crime Boss: Rockay City, a także Naheulbeuk’s Dungeon Master. Zainteresować powinny Was przede wszystkim pierwsze dwa tytuły. Saints Row: The Third Remastered to odświeżona wersja humorystycznego akcyjniaka z 2011 roku od studia Volition. Mafia II: Definitive Edition to z kolei odświeżone wydanie gry Mafia II, czyli drugiej części popularnej serii gangsterskich gier akcji. Za jej stworzenie odpowiada natomiast studio Hangar 13.

Źródło: Amazon