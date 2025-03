Co wyjdzie z połączenia ciekawego stylu graficznego, klimatu i genialnej powieści Stanisława Lema? Wydaje się, że to przepis na naprawdę wyjątkową grę przygodową i tak też jest w rzeczywistości. Polskie The Invincible jest właśnie w promocji na PC – obniżka jest na tyle duża, że za grę zapłacicie ledwie kilka złotych. Naprawdę warto!

The Invincible w dużej promocji – grę kupisz za kilka złotych

Przykład The Invincible pokazuje, że warto brać się za tworzenie gier na podstawie polskich autorów. Tym bardziej, gdy wśród nich znajdziemy tak wyjątkowe dzieła, jak te pochodzące spod pióra Stanisława Lema. Legendarny polski pisarz sci-fi wielokrotnie zachwycał świat i czytelników, często trafnie przewidując to, co czeka świat technologii w przyszłości. Gra polskiego Starward Industries jest hołdem złożonym temu twórcy i naprawdę ciekawą grą przygodową z elementami eksploracji.

Teraz tytuł ten w wersji na PC możecie kupić niemalże za grosze. Gra jest dostępna w cenie 8,49 zł i jest to najlepsza oferta w historii tego produktu.

Grę kupicie z poniższego linku. Jest to kod na Steam do aktywowania w Polsce:

Zobacz też: Kody do GTA Vice City na Xbox One i Series X|S. Kasa, amunicja, auta i wiele innych

Czy warto? Za taką kasę nie ma się w ogóle co zastanawiać. Rozgrywka zabierze nas na planetę Regis III, a naszym zadaniem będzie znalezienie zaginionej załogi. Po drodze natkniemy się na wiele tajemnic i będziemy po kolei układać elementy tajemniczej zagadki w tym nietypowym środowisku. Jeżeli jesteście fanami twórczości Lema, to produkcja jest dla was obowiązkowa – ale również inni gracze ceniący klimat i atmosferę w grach powinni sięgnąć po ten tytuł.

Źródło: Instant Gaming