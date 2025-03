Kolejna gra za darmo w Epic Games Store już dostępna

Zgodnie z tradycją, dziś od godziny 17:00 możecie pobierać w Epic Games Store całkowicie za darmo kolejną grę. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, przypominamy, że tylko dzisiaj informowaliśmy Was już o pięciu darmowych tytułach: Mini Sports, Wizardry Variants Daphne, Find 100 Ducks and Blast Them!, Newton, a także Hack and Slash Fury. A teraz zapraszamy do odebrania jeszcze jednej darmówki!

Gra za darmo w Epic Games Store. Them’s Fightin’ Herds

Dziś w sklepie Epic Games Store możecie odbierać Them’s Fightin’ Herds, czyli dwuwymiarową bijatykę opracowaną przez niezależne studio Mane6. W rolach głównych mamy urocze zwierzaki, które zaprojektowała uznana producentka kreskówek, Lauren Faust (m.in. My Little Pony: Friendship is Magic oraz DC Super Hero Girls). Główną atrakcją są tutaj jednak dynamiczne pojedynki.

Mimo kreskówkowego wyglądu, gra oferuje głęboki i techniczny system walki inspirowany klasycznymi bijatykami. Mechanikę oparto na 4 przyciskach, a w grze znajdziemy również system magiczny, „poszerzony super atak” oraz „juggle decay”, który zapobiega nieskończonym kombosom. Każda postać ma unikalne umiejętności, a dynamiczne starcia wymagają dobrej znajomości combosów i mechanik.

Gra zawiera zarówno tryb fabularny z eksploracją i zagadkami, jak i tryb wieloosobowy. Rozgrywki są międzyplatformowe. Podsumowując, Them’s Fightin’ Herds to świetna propozycja dla fanów bijatyk szukających czegoś świeżego i oryginalnego.

Za tydzień odbierzemy Mortal Shell oraz zestaw World of Warships: Anniversary Party Favor.

Źródło: Epic Games Store