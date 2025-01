Ta darmowa gra na Steam będzie płatna. Ostatni moment na zdobycie

Gra za darmo na Steam zmienia model dystrybucji, więc gracze mają ostatnie chwile na to, aby przypisać ją do konta za darmo, bez płacenia.

Twórcy Sky Rhythm nie są chętni do ogłoszenia daty, gdy gra przechodzi na model premium. Na razie jednak każdy i tak może zdobyć ją za darmo, jeśli tylko przypisze ją do konta na Steam. Zajmuje to jedynie kilka krótkich chwil, więc tak naprawdę warto to zrobić, choć może sama produkcja nie jest szczególnie imponująca.

Często, przeglądając social media, wyskakują mi gameplaye lub inne “viralowe” filmy z gier o wspinaczce. Kilka takich pozycji faktycznie stało się dość popularnych, głównie za sprawą streamerów, do których właściwie są adresowane. Nie da się nie odnieść wrażenia, że Sky Rhythm to właśnie taka gra, lecz zrobiona dość niskim kosztem. Twórcy i tak obiecują, że będą wspierać swoją produkcję, wydając nowe aktualizacje. Nie wiemy, co z tego wyjdzie, sam na sukces zbytnio bym nie liczył, ale z kronikarskiego obowiązku muszę Was poinformować, że nadal grę zdobędziecie za darmo.

Deweloperzy już wcześniej wymagali płacenia za swoją pozycję, lecz dość szybko zmienili model dystrybucji i wypuścili grę w formie free-to-play. Teraz, po kolejnym namyśle, chcą znów wymagać płacenia. Czy to sensowny krok? Patrząc na praktycznie zerową popularność, nieszczególnie. “Wcześniej zdecydowaliśmy się uczynić grę darmową, ale po dokładnym rozważeniu z przykrością ogłaszamy, że gra zostanie zmieniona z powrotem na model płatny” – czytamy w ogłoszeniu. No cóż, konkretnej daty nie ma, ale i tak każdy może przypisać ją do konta. A nuż twórcy czymś zaskoczą w obiecanych aktualizacjach.

Źródło: Steam