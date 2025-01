Gra za darmo. Nowy FPS zbiera „bardzo pozytywne” oceny na Steam

Na platformie Steam pojawiła się nowa gra za darmo, która jest kierowana do fanów pierwszoosobowych strzelanek. Zawiera wiele trybów rozgrywki, różnorodne mapy oraz bogaty zestaw broni, od normalnych giwer po… plasterki sera.

To kolejna dzisiaj gra za darmo, po polecanym przed chwilą zestawie 6 świeżych premier free to play. Tym razem mamy naprawdę fajnego FPS-a, który z miejsca spodobał się graczom. Świadczą o tym wystawiane recenzje – z blisko 100 ocen mamy średnią 91/100, więc bardzo wysoką. I choć nowa strzelanka jest jeszcze w etapie wczesnego dostępu, to warto się nią zainteresować, jeśli lubicie intensywną walkę z rywalizacją, lub kooperacją.

Nowa gra za darmo. Premiera sieciowej strzelanki Toaster Arena

Według dewelopera, Toaster Arena łączy starodawną, szybką rozgrywkę z nowoczesną mechaniką strzelanek. Do wyboru mamy kilka zróżnicowanych trybów rozgrywki.

Obejmują one zarówno chaotyczny Free For All, w którym każdy gracz działa sam, jak i tryby współpracy zespołowej, które wymagają strategii i koordynacji. Dla tych, którzy lubią dreszczyk emocji, dostępne są unikalne tryby, takie jak Zombie Infection, w którym gracze muszą przetrwać fale zainfekowanych napastników. Każdy tryb oferuje inne wyzwania i dynamikę. Steam

Jeśli chodzi o teren walk, możemy walczyć zarówno na małych klaustrofobicznych mapach, gdzie starcia są bardzo intensywne i każdy zakręt może zakończyć się śmiercią, po bardziej otwarte środowiska. Do wyboru dano nam ponad 10 unikalnych broni, od potężnych karabinów snajperskich po… plasterki sera. Jest zatem bogato, ale i zaskakująco. Naszą postać możemy z kolei dowolnie spersonalizować, łącznie z zabawą w artystę, czyli indywidualnymi malowaniami pancerza.

