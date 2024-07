Gra za darmo na Steam. Świetnie oceniana i pełna wyzwań przygoda

Nowa gra za darmo na Steam jest już do odebrania. To świeżutka premiera, która jest bardzo wysoko oceniana. Choć widzimy przy niej jeszcze niewiele recenzji, to wszystkie są pozytywne, zatem warto ją sprawdzić. Przy okazji dodam, że to nie pierwszy tytuł za free, który Wam dzisiaj polecamy. Dopiero co podrzucaliśmy link do nowości od twórców przebojowego Genshin Impact, którą pobierzemy na PC oraz PS5. Ponadto pojawiła się kolejna darmoszka oferowana przez Epic Games Store. Wróćmy jednak do tematu newsa, a więc kolejnego tytułu, za który nic nie zapłacisz, a mile spędzisz czas.

Gra za darmo na Steam. Pobierajcie Katto: Rising Tides

Premiera Katto: Rising Tides miała miejsce dosłownie kilkanaście godzin temu. To bardzo ładna gra platformowa 3D, która opowiada o losach królestwa Egatlea najechanego przez złowrogich Nari.

Egatlea to starożytne królestwo, w którym żyją Felynowie. Znajdują się oni pod opieką kociego bóstwa Kathsy, które mogą przywołać w razie niebezpieczeństwa. Żeby to zrobić, należy połączyć pięć klejnotów znajdujących się w świątyniach pięciu miast królestwa. Niestety, pewnego dnia pojawili się Nari, czyli mieszkańcy rozległego oceanu otaczającego królestwo. Wraz z potężną armią wyłonili się z wody i zaskoczyli Felynów, podbijając świątynie i zdobywając pięć klejnotów. Wraz z ich utratą królestwu grozi całkowite podbicie.

My wcielamy się w Katto, który został wybrany do odzyskania skradzionych klejnotów. Musimy wykonać zadanie i połączyć je w starożytnym amulecie, aby przywołać Kathsę i otrzymać jej pomoc w wypędzeniu najeźdźców.

Wyruszamy więc z ważną misją, przemierzając kręte korytarze i tętniące życiem targowiska, wykorzystując swoje umiejętności do pokonywania przeszkód i wrogów. Nasz bohater może unicestwiać przeciwników po prostu na nich skacząc. Jest bardzo zwinny, wspina się po ścianach, przeskakuje platformy, uwalnia pobratymców i eksploruje piękny oraz bogaty w szczegóły świat. I to wszystko za darmo!

Źródło: Steam