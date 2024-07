Nowa darmowa gra od twórców gigantycznego hitu. Dla graczy na PC i PS5

Zenless Zone Zero to nowa darmowa gra twórców przebojowego Genshin Impact, studia MiHoYo. Idea jest podobna, choć tym razem mowa o science-fiction.

ZZZ brzmi jak skrót od drzemania, ale w praktyce gracze mogą przygotować się na sporo akcji. I nie muszą za to nic płacić, bo przecież tytuł zadebiutował w modelu free-to-play.

Zenless Zone Zero – grajcie za darmo na PS5, PC i urządzenia mobilne

MiHoYo w zasadzie przebiło wszelkie oczekiwania za sprawą szalenie popularnego Genshin Impact. Gra, która od momentu zapowiedzi określana była “chińską Zeldą” tak naprawdę okazała się czymś innym, bo jawnie korzystającym z dorobku Nintendo. Mimo wszystko produkcja szybko zyskała swoich sympatyków, którzy wsiąknęli w prezentowany świat. Sam przyznam, że trochę pograłem, choć gry gacha raczej nie są mi po drodze.

Nową produkcją należącą do HoYoverse jest właśnie Zenless Zone Zero. Tytuł w wielu aspektach podobny do Genshina, ale też mocno się od niego różniący. Przede wszystkim nie ma mowy o fantasy, bo trafimy do futurystycznego miasta science-fiction. Nie ukrywam, że idea stojąca za wykreowanym światem brzmi intrygująco.

Zenless Zone Zero to całkiem nowe RPG akcji w stylu urban fantasy od HoYoverse. Tutaj współczesna cywilizacja została zniszczona przez kataklizm znany jako Pustki. Pustki pojawiają się znikąd, tworząc przestrzenne anomalie wypełnione potężnymi potworami, Etherealami. W obliczu obezwładniającej katastrofy, Nowe Eridu, ostatnia metropolia, która przetrwała apokalipsę, stawia czoło przeważającym siłom wroga i korzysta z technologii oraz zasobów koniecznych do zwalczenia katastrofy Pustki. Dochodzi do stopniowego ewoluowania do ostatniej nadziei dla ludzkiej cywilizacji. – głosi opis gry

Trafimy do świata jakiś czas po kataklizmie, gdy ludzkość znalazła sposób na to, aby… zarabiać na Pustkach. Miasto New Eridu zmieniło je w lukratywny biznes. W ten sposób gracze będą eksplorować międzywymiarowe zjawiska, przeprowadzając przez nie swoich klientów, chcących zdobyć nieco drogocennej substancji. Dobra wiadomość jest taka, że nie musicie nic płacić, aby zagrać!

Pobierz Zenless Zone Zero za darmo:

Źródło: ZZZ