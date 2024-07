To kolejna dzisiaj polecana gra za darmo, która zbiera bardzo dobre opinie. Po świetnym tytule z Polski dla fanów samochodów oraz mrocznej przygodzie jak w Assassin’s Creed, pora na szaleństwo dla wielu graczy. I to nie byle jakie, ponieważ Arcanists, do którego link znajdziecie poniżej, może pochwalić się świetnymi ocenami (96% polecań!) oraz przytłaczającymi możliwościami dostosowywania postaci. To jednak nie jedyne zalety.

Gra za darmo na Steam. Lubisz Worms? Polubisz Arcanists

Porównania do Worms nie są przypadkowe, ponieważ same założenia rozgrywki w Arcanists są bardzo podobne. Lecz zamiast robaków z dynamitem w łapkach mamy tutaj czarodziejów dysponujących przeróżnymi zaklęciami.

Każdy gracz ma swoją drużynę magów i na zmianę (tury na czas) musi wykorzystując szereg zaklęć, aby pokonać przeciwników w bitwie.

Zwycięstwo osiąga się poprzez zostanie „ostatnim graczem” (lub ostatnią drużyną), gdy wszyscy pozostali gracze stracą punkty życia do zera. Zasady są zatem banalnie proste, a nasze bitwy prowadzić możemy w różnych trybach do 24 graczy jednocześnie. Podobnie jak w Worms, tak i tutaj większość map posiada potężny efekt „Armagedonu”, który rozpoczyna się po 10-turowym odliczaniu. Jeśli do tego czasu potyczka nie rozstrzygnie się, mapa zacznie ulegać samozniszczeniu.

Gra wyróżnia się tym, że sporo możemy w niej zdobyć. Łącznie mamy do zaliczenia ponad 100 osiągnięć. Są one przyznawane za ukończenie określonych wyzwań i odblokowują specjalne nagrody, takie jak nowe stroje do wykorzystania podczas tworzenia postaci. Skórek jest tak dużo, że łącznie możemy skorzystać z ponad 100 tys. kombinacji przy doborze kostiumu bohatera. Ponadto mamy w grze ponad 150 zaklęć zebranych w 15 księgach o unikalnej tematyce.

Arcanists (PC) – pobierz za darmo na Steam

Warto na koniec dodać, że Arcanists to poprawiona wersja gry, która od lat była udostępniana na stronie internetowej twórców. Dopiero teraz trafiła na Steam.

Źródło: Steam, opracowanie własne