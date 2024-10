117 gier Steam na Halloween od 5 do 15 zł. Horrory, FPS-y, przygodówki jak za darmo

Halloween 2024 nadchodzi wielkimi krokami, a kto zamierza wejść w mroczny klimat już dzisiaj, niech przegląda najlepsze promocje na gry Steam pełne grozy. Wybraliśmy dla Was ponad 100 tytułów. I żeby było jasne, to nie tylko horrory, choć oczywiście ich nie zabraknie.

Postanowiliśmy ułatwić Wam sprawę w kwestii taniego grania na Halloween. Jeśli szukacie horrorów, przygodówek, strzelanek, RPG akcji, FPS-ów czy platformówek w mrocznym klimacie, dobrze trafiliście. Obok gier strasznych i jeżących włosy na głowie pojawią się tutaj dynamiczne gry akcji, w których jucha leje się gęsto. Traficie również na nastrojowe przygodówki pełne niepokoju, a nawet kryminały i thrillery trzymające w napięciu. Słowem – wszystko, co nada się do grania w halloweenowy wieczorek, kiedy już porobimy psikusy i nazbieramy tony cukierków.

Nasze zestawienie zawiera 117 gier na PC (klucze Steam), a żeby łatwiej ogarnąć całość, podzieliliśmy wszystko na trzy grupy cenowe. Na początek lecimy z grami do 5 zł, następnie możecie przejrzeć te w cenie od 5 do 10 zł, by skończyć na gierkach kosztujących od 10 do 15 zł. W każdej grupie znalazły się zarówno mniejsze niezależne produkcje, jak i duże AAA, które każdy pewnie zna, lecz może jeszcze ich nie ma w swojej bibliotece. Promocje na gry Steam oferuje zaufany sklep Instant Gaming, w którym za zakupy zapłacimy np. przez BLIK.

Masz tylko 5 zł? Zobacz 17 gier w promocji na Halloween

Wśród najtańszych gier, które polecamy w pułapie cenowym do 5 zł, warto zwrócić szczególną uwagę nie na typowe horrory, lecz na gry akcji. Oczywiście takie, w których znajdziemy mrok, potwory, adrenalinę lub hektolitry krwi. Co zatem polecamy?

Blacktail

Blacktail jest przygodową grą akcji, w której wcielamy się w młodą czarownicę – Yagę, a więc znaną z legend postać. To szesnastolatka, która została oskarżona o czary i skazana na banicję. Dziewczyna trafia do malowniczego lasu, gdzie musi stawić czoła własnym demonom. Mimo kolorowej oprawy graficznej, pełno tu mroku, a opowiedziana historia jest idealna na Halloween.

F.E.A.R 2: Project Origin

Do 5 zł możemy sięgnąć też po wysłużone, ale wciąż bardzo dobre F.E.A.R 2: Project Origin. Ta doskonała mieszanka strzelaniny FPP i survival horroru nadal wygląda przyzwoicie i nie wymaga silnego komputera, więc na starym laptopie zagrasz w maksymalnych ustawieniach. Grzechem jest nie znać tej produkcji, którą również gorąco polecamy.

Sprawl

Wśród najtańszych gier w promocji znajdziemy też niesamowicie szybkiego i krwistego FPS-a, jakim jest właśnie Sprawl. Może nie jest to pierwszy tytuł, ani drugi czy dziesiąty, o którym myślimy odnośnie Halloween, ale za taką cenę szkoda go nie mieć. Gra została zainspirowana serią Quake i przedstawia historię superżołnierki, która prowadzona przez tajemniczy głos w swojej głowie próbuje wydostać się z otoczonej murami metropolii.

