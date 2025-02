Gra o Tron jak Wiedźmin? Nowe RPG w uwielbianym uniwersum już sprawdzicie za darmo

Game of Thrones: Kingsroad to ambitny jak na to uniwersum projekt, bo mówimy o RPG-u akcji osadzonym w otwartym świecie. I do tego pełna gra ma być dostępna zupełnie za darmo. Jest w tym jakiś haczyk? No cóż – gra powstaje jednocześnie na PC oraz platformy mobilne. Najwyraźniej może stawiać również na monetyzację.

Game of Thrones: Kingsroad demo do pobrania za darmo

Z dobrych wieści – z pewnością gamingowa Gra o Tron w nowej wersji nie wygląda jak mobilka. Poza tym nie wygląda również jak wielu innych reprezentantów segmentu gier-usług mocno opierających się na monetyzacji. Grafika jest naprawdę solidna, a twórcy w wielu miejscach podkreślają, że mocno stawiają na fabułę i możliwość rozgrywki solo. Nie jest to więc raczej skala projektu porównywalna z największymi graczami na rynku, ale zdecydowanie to najbliższa formule Wiedźmina gamingowa adaptacja kultowej serii książek i serialu, jaka dotychczas zadebiutowała.

Zresztą, nie ma się co martwić, bo przecież możecie sprawdzić grę za darmo już teraz. Na Steam zadebiutowało demo zmierzającej do nas produkcji. Sama gra i tak ma być free-to-play, ale to dopiero przedsmak tego, co czeka nas w pełnej wersji.

Twórcy obiecują gigantyczny, otwarty świat stanowiący bezpośrednie przeniesienie krainy Westeros znanej choćby z książek. Trafimy do Siedmiu Królestw, w tym mniejszych wiosek, dziczy i wielkich miast. Wcielmy się w reprezentanta jednej z trzech klas postaci, będziemy walczyć, odkrywać polityczne intrygi i pomagać Nocnej Straży w walce przeciwko wielkiemu zagrożeniu.

Wykuj swoje własne dziedzictwo jako nieślubne dziecko z małego szlacheckiego rodu z północy, House Tyre. Zmuszony do działania przez śmierć swoich braci i zbliżającą się groźbę zimy, musisz wyruszyć na misję, aby przywrócić swój dom do dawnej świetności. – czytamy w opisie produkcji

Warto dodać, że jak na razie nie przewidziano tu zawartości typowej dla MMO, bo jest to gra z nastawieniem na kooperację. Oby bez problemu dało się grać również samodzielnie (a nie, jak w ultra-trudnym Delta Force: Black Hawk Down). Data premiery pełnej wersji gry nie jest jeszcze znana. Dodam tylko, że za projekt odpowiada studio Netmarble, twórcy „mieszanie” przyjętego King Arthur: Legends Rise z segmentu free-to-play.

Źródło: Steam