Darmowe gry na Steam, które stają się płatne. Odbierajcie teraz, to zgarniecie za darmo

Z kronikarskiego obowiązku donoszę o kolejnych tytułach, których twórcy postanowili nieco zarobić, wycofując jednocześnie swoje produkcje z segmentu tytułów free-to-play. W przypadku jednej gry może i miałoby to sens, gdyby chociaż przekonała do siebie nieco więcej graczy. Drugi tytuł to już naprawdę coś dziwacznego.

Gry za darmo stają się płatne

Czasami deweloperzy postanawiają rzucić się na głęboką wodę. Za pomocą swoich niskobudżetowych tytułów starają się zostać kolejnymi gwiazdami na Steam. Zazwyczaj jednak… to się nie udaje. Mimo wszystko próbować warto, dlatego też kolejni twórcy postanowili przejść na model premium. Do tej pory ich gry dostępne były w całości za darmo. Na szczęście jest dobra wiadomość!

Wspomniana dobra wiadomość jest taka, że wystarczy udać się pod powyższe dwa linki na platformę Steam, aby zgarnąć oba te tytuły bez żadnych opłat. Klikacie tylko “dodaj do biblioteki” i voilà, to wszystko! Problem jest taki, że w przypadku pierwszej pozycji mówimy o strzelance multiplayer, która nie może pochwalić się stałą bazą graczy. Z Börd Killer jest inaczej, bo to gra singleplayer, ale… wygląda naprawdę dziwacznie. Mimo wszystko gracze ją uwielbiają – stąd “bardzo pozytywne” oceny.

Merk Mayhem przechodzi na model premium 28 marca 2025 roku. W przypadku Börd Killer nie znamy konkretnej daty.

Źródło: Reddit