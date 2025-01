Darmowa gra na PS5 została po cichu usunięta z PS Store

Kojarzycie The Great Fleece? Nie, spokojnie, ja też wcześniej jej nie kojarzyłem. Serwis True Trophies zauważył, że faktycznie niegdyś darmowy tytuł dostępny na PlayStation 5 został nagle wycofany z cyfrowego sklepu PS Store. Z jakiego powodu? Co się stało? Czy wróci? Na wszystkie te pytania odpowiedzi poznamy… być może nigdy.

Gra za darmo na PS5 zniknęła

Bo cała sytuacja jest dość dziwaczna. The Great Fleece to gra za darmo wydana oryginalnie 16 sierpnia 2024 roku, która oferowała niezwykle prostą i krótką rozgrywkę. Fakt, że nie była czymś szczególnie imponującym, być może przyczynił się do jej zdjęcia ze sklepu, ale to tylko spekulacje. Tytuł pozwalał przecież jedynie na poruszanie się w roli złodzieja z jednej strony pomieszczenia na drugą, omijając po drodze straże i inne niebezpieczeństwa, w celu dostania się do skarbca. Wystarczyło tak naprawdę kilkanaście minut, aby ukończyć całą historię.

Gra przyciągała głównie tym, że miała trofea. Wielu łowców growych wyzwań zagrało w nią tylko i wyłącznie, aby wbić łatwe osiągnięcia, czemu zresztą ciężko się dziwić, skoro dało się to zrobić w kilkanaście minut. Teraz jednak, już od pewnego czasu, gra nie jest dostępna na PS Store. Wyskakuje co prawda chociażby w wynikach Google, lecz nie można jej odebrać ani pobrać. Widnieje tylko napis “zapowiedziane”, co niejako sugeruje jej nową wersję albo to po prostu specyficzny błąd.

W sieci pojawiło się kilka teorii na temat tego stanu rzeczy. Jedni twierdzą, że gra zawierała kradzione assety i była zwyczajnym asset flipem. Inni zwracają uwagę na katastrofalnie małe zainteresowanie i brak pozytywnych ocen – większość graczy raczej nie spodobał się pomysł spędzenia nawet kilkunastu minut w tej “przygodzie”. Istnieje niestety szansa, że nigdy nie dowiemy się, czemu The Great Fleece tak nagle zniknęło i czy kiedykolwiek powróci.

Źródło: True Trophies