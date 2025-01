Darmowy prezent dla wszystkich graczy. Odbierajcie tytuł od cenionych twórców

Na Indie Gala pojawiła się nowa gra za darmo, ale nie jest to tytuł, który zainteresuje każdego. Fani choćby Dino Run znajdą tu jednak wiele dobrego.

Serwis Indie Gala regularnie oferuje nowe darmówki, a wśród nich należy wyróżnić m.in. ostatni zestaw gier. Więcej o nim przeczytacie w naszym poprzednim artykule. Tymczasem weźmy się za coś nowszego.

Gra za darmo od Indie Gala

Jeśli szukacie świetnych, wielowątkowych gier AAA oferujących co najmniej kilkadziesiąt godzin zabawy to… źle trafiliście. Indie Gala, jak zresztą sama nazwa serwisu wskazuje, specjalizuje się w tytułach indie. Są to w większości produkcje niedostrzeżone, przeoczone czy też po prostu mało popularne lub wręcz niszowe. Nie powinno to jednak nikomu zepsuć zabawy z odkrywania kolejnych prezentów na platformie.

Indie Gala posiada przecież swój program “Freebies”, dzięki któremu raz na jakiś czas gracze mogą zgarnąć coś za darmo. Właśnie pojawiła się w dostępnych tytułach nowość, czyli Potatoman Seeks the Troof. Tytuł nic Wam nie mówi? Ja też nie, ale gdy tylko dowiedziałem się, że to platformówka od studia Pixeljam, od razu zwróciłem na nią uwagę.

Pixeljam to twórcy bardzo pozytywnie przyjętego przez graczy – choć nadal niszowego – Dino Run, czyli wzorowanej na kultowe gry typu runner pozycji, która na Steam zebrała “przytłaczająco pozytywne” opinie fanów. Co jak co, ale akurat specjaliści od tytułów w stylu retro potrafią je robić, a sam Potatoman na Steamie posiada “bardzo pozytywne” recenzje.

Aby przypisać produkt do konta, wymagane jest posiadanie… no właśnie, konta. Założycie je jednak bezpłatnie. Następnie polecam udać się pod powyższy link i kliknąć “Add to Library”.

Źródło: Reddit