Gra za darmo dla każdego. „Bardzo pozytywne”oceny graczy

Serwis Indie Gala znów rozdaje za darmo, choć nie ma co liczyć na żaden tytuł AAA czy cokolwiek w tym rodzaju. Mówimy o niskobudżetowym shoot’em-upie, choć takim, który cieszy się całkiem niezłymi opiniami społeczności. Na Steam gra zgarnęła „bardzo pozytywne” noty, co oznacza, że tytuł ten ma 94% pozytywnych recenzji!

Zobacz też: 42 gry za darmo. Najlepsze ze stycznia 2025, za 0 zł

O jakiej w ogóle grze mowa? No przecież o Glorkian Warrior: The Trials Of Glork. Nie słyszeliście? A co, z Księżyca się urwaliście? No dobra, dobra – żartuję tylko – jasne, że też wcześniej nie znałem tej gry. Mimo wszystko szybki rzut oka na materiały i trailer sugerują całkiem niezłą zabawę utrzymaną w nieco platformowej wersji Galaga. Rozgrywka głównie skupia się na strzelaniu do wszystkiego, co się rusza.

Warto wspomnieć, że za projekt odpowiada tu amerykański ilustrator i artysta komiksowy James Kochalka, którego specyficzny styl wręcz wylewa się z każdego obiektu widocznego na ekranie. Aby odebrać ten prezent, wystarczy posiadać konto w serwisie Indie Gala. Jeśli nie macie – jego założenie jest bezpłatne i zrobicie to w kilka minut. Potem scrollujecie na dół strony, klikacie „Add to Library” i gratulacje – tytuł jest Wasz!

Źródło: Indie Gala