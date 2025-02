Wymagająca gra za darmo. Tytuł przede wszystkim dla „hardkorów”

Risk of Pain, mimo tytułu, nie ma nic wspólnego z popularnym Risk of Rain, a jest czymś zupełnie innym. To gra za darmo na Indie Gala!

Ryzyko jest, a do tego wymagające sekcje platformowe, które mogą wywołać ból w naszych palcach – tak, wszystko się zgadza. Risk of Pain jest najnowszym prezentem, który każdy odbierze za darmo w serwisie Indie Gala. Wymagane jest wyłącznie darmowe konto oraz kilka chwil na przypisanie do niego produkcji.

Risk of Pain to hardkorowa platformówka logiczna, w której musisz pokonać wiele wymagających poziomów. W grze będziesz musiał rozwiązywać zagadki na każdym kroku i pokonywać śmiertelne pułapki w drodze do mety. Parkour przyjdzie ci z pomocą, ponieważ twoja fioletowa postać ze świecącymi oczami jest dobra w skakaniu po ścianach i trzymaniu się różnych obiektów, więc wykorzystaj jego umiejętności! – czytamy w opisie

Warto zaznaczyć, że gra ta ukazała się również na Steam, gdzie zdobyła „pozytywne” noty graczy. Chwalą oni przede wszystkim faktycznie hardcore’owe sekcje platformowe oraz urokliwą oprawę, która wcale nie męczy. Tylko że tam kosztuje ponad 40 złotych, więc lepszym pomysłem wydaje się odebranie gry właśnie na Indie Gala.

Źródło: Indie Gala