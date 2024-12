Gra o siedzeniu na toalecie do odebrania za darmo

Nie będę ukrywał ani udawał, że dzieło niezależnego dewelopera to faktycznie szczególnie imponująca pod kątem walorów artystycznych czy narracyjnych gra. To po prostu tytuł o siedzeniu na kiblu.

Gra za darmo od IndieGala

Serwis IndieGala przyzwyczaił nas do możliwości zgarnięcia całkiem pokaźnej liczby tytułów za darmo. Nie trzeba przecież nic płacić, a wiele produkcji na zawsze pozostanie naszych. Problem leży w tym, że często owe gry nie są szczególnie imponujące. To i tak zrozumiałe, bo przecież mówimy o produkcjach indie. Niezależne gry mają do siebie to, że raczej nie oferują jakości AA ani tym bardziej AAA.

Poopy Philosophy to gra, której pierwszą zasadą jest to, że nie jest to gra, ale część życia każdego z nas. Fuzishe spędza czas w toalecie, zastanawiając się nad swoimi błędami z przeszłości i ogólnie nad swoim życiem. Dlaczego myśli o kolorowej czerni? Gładkich powierzchniach? Dlaczego niektórzy ludzie opowiadają kłamstwa tej Ziemi? Przyzwyczaił się już do miękkiej deski klozetowej i rozgrzanej podłogi pod stopami. Teraz jest listopad, a Fuzishe nieświadomie zaprasza do myślenia razem z nim. – głosi dziwaczny opis

Przyznam, że na Reddicie niejako tytuł ten zrobił furorę w sekcji gier za darmo, więc może faktycznie warto go ograć? I tak nie mówimy o szczególnie drogo wycenionej grze, bo na Steam kosztuje 22,99 zł. Niby niedużo, ale jak na historię o filozoficznym siedzeniu na toalecie… no cóż, wydaje się drogo.

Źródło: Reddit