Genialna gra za darmo dla fanów retro. Pobierajcie, póki jest dostępna

Nowa gra za darmo rozdawana przez IndieGala to nie tylko udana oda do retro gier akcji z lat 80., ale i tytuł, przy którym każdy może się dobrze bawić!

No bo przecież czasami potrzeba nam nic więcej, a jedynie gnata, szeregu przeciwników i możliwości satysfakcjonującego ich unicestwienia. Oniken to właśnie to wszystko, do tego polane sosem retro gier akcji!

Gra za darmo od IndieGala, czyli warto pobrać Onkien

Indie Gala od dawna regularnie rozdaje gry za darmo w ramach swojej akcji promocyjnej. Platforma ma w ten sposób nadzieję zachęcić graczy do zakładania tam kont i zainteresowania się tonami gier indie. Tego typu produkcje nie są jednak równe – jedne są lepsze, a inne… no cóż, powiedzmy że mogą pozostawiać trochę do życzenia. Na szczęście Oniken to jeden z nielicznym wyjątek – tytuł na Steam zgarnął “bardzo pozytywne” opinie, a do tego wydaje się idealną propozycją dla retromaniaków!

Gdy gry akcji raczkowały, a na automatach triumfy święciła Contra, gracze nie potrzebowali wysublimowanych historii i tony mechanik. Liczyło się tylko skakanie, strzelanie i uważanie na wrogie pociski. Proste, acz skuteczne. Takie dokładnie jest Oniken: Unstoppable Edition, nowa darmówka od Indie Gala!

Sam opis wystarczy, aby już przykuć uwagę fanów retro. Tytuł może na Steam nie kosztuje wiele (ledwo 22,99 zł), ale po co płacić, skoro aktulanie zdobędziemy go bez żadnych opłat?

Kiedy globalna wojna prawie zdziesiątkowała ludzkość, zła organizacja wojskowa o nazwie Oniken wykorzystała sytuację, aby zdominować i uciskać nielicznych ocalałych. Mimo że opór wobec tej organizacji wydawał się beznadziejny, mały ruch rebeliantów organizuje strajki przeciwko Oniken. Pewnego dnia najemnik ninja o imieniu Zaku oferuje swoje usługi ruchowi oporu z nieznanych powodów. Jego ruchy są zabójcze i teraz jest jedyną nadzieją ruchu oporu. – czytamy w opisie

Aby odebrać grę za darmo, należy posiadać konto w serwisie Indie Gala, a następnie kliknąć “Add to library”. Proste!

