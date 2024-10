Pobierajcie za darmo grę od twórcy Dystryktu 9. Niezwykle ambitna strzelanka na PC, PS5 i Xbox

Neill Blomkamp uczestniczył w pracach nad Off the Grid. Jest to nowa gra za darmo, która ma spore ambicje i, jak na razie, spodobała się graczom.

Zmęczeni gatunkiem gier battle royale? Ja też, ale akurat Off the Grid ma potencjał. Nawet mimo tego, że mówimy o grze nastawionej na NFC i blockchain.

Off the Grid to nowa gra za darmo do pobierania już teraz

O Off the Grid pisaliśmy już niejednokrotnie, głównie zwracając uwagę na ciekawie zarysowany świat i fantastyczną grafikę. Nawet bez tego rozgrywka zapowiada się interesująco, głównie dzięki temu, że w pracach nad produkcją uczestniczył reżyser fenomenalnego Dystryktu 9 czy całkiem niezłego filmu Gran Turismo, Neill Blomkamp. Twórca przed laty kojarzony był głównie z ciekawym podejściem do kina science-fiction, a Off the Grid faktycznie wygląda jak coś, co mógłby przenieść na wielki ekran.

Mówimy jednak o grze i to nie byle jakiej. Jest to gra za darmo, a przynajmniej w obecnej fazie wczesnego dostępu. Powstała na Unreal Engine 5, więc o jakość nie powinniśmy się martwić. Jej głównym założeniem są starcia nawet 150 graczy na jednej mapie, wypełnianie celów misji lub rozgrywka PvE. Wszystko to w otoczce specyficznego podejścia do science-fiction. Brzmi fajnie?

Off The Grid is now live in Early Access on PS5 and the Epic Games Store.



🎮 Download and play:

PC (Epic): https://t.co/30OLFsN8Fm

PlayStation: https://t.co/uIhG2Gd8r5

XBOX (Insider): https://t.co/o5NCivzPtN — Off The Grid (@playoffthegrid) October 8, 2024

Pobrać tytuł za darmo mogą gracze na PC (Epic Games Store) oraz PlayStation 5 (PS Store), a użytkownicy Xbox otrzymają dostęp jedynie za pośrednictwem aplikacji Xbox Insider Hub. Chyba jednak warto spróbować, skoro obecnie na EGS ocena gry od graczy wynosi 4,2/5, czyli całkiem sporo! Szczególnie jak na kolejne podejście do wymęczonego już gatunku battle royale, wymieszanego do tego z extraction shooterem.

Pełna wersja Off the Grid ma pojawić się na rynku pod koniec 2024 roku.

