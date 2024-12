Nowa gra za darmo na PC – to Cities: Skylines 2. To uczciwa cena

Mamy dla was świetną propozycję na weekend. Możecie zbudować miasto swoich marzeń – lub koszmarów – z Cities: Skylines 2. To nowa gra za darmo dostępna na PC przez ograniczony czas. Paradox postanowił pozwolić nam przetestować tytuł, który po premierze stał się obiektem wielu kontrowersji.

Paradox zaskakuje. Cities: Skylines 2 za darmo przez kilka dni

W ubiegłym roku na rynku zadebiutowała gra Cities: Skylines 2. Była to premiera… mocno kontrowersyjna, głównie z uwagi na stan techniczny produkcji. Ten pozostawiał wiele do życzenia, katując wiele naprawdę mocnych komputerów. Co więcej, wieloletni fani nie byli zadowoleni z części decyzji deweloperów dotyczących rozwoju miast. Ostatecznie jedna produkcja została jakoś doprowadzona do ładu. Dziś możecie sprawdzić ją zupełnie bez opłat.

Jak informuje Paradox, druga odsłona Cities to przez krótki czas gra za darmo. Możecie przetestować ją bez opłat w ciągu kilku najbliższych dni — na przykład przez weekend. Gra jest dostępna na PC (wersja Steam) i możecie ograć ją np. za pośrednictwem usługi NVIDIA GeForce NOW:

Gra jest dostępna za darmo do 9 grudnia 2024 roku.

Czy warto zagrać? Po wielu godzinach zabawy w jedynce sprawdziłem drugą odsłonę i było naprawdę nieźle. Nie mam co prawda wysokich wymagań, bo i ekspertem od gatunku nie jestem. Mimo wszystko budowanie swojego miasta było przyjemne i odprężające. Mając okazję sprawdzić tytuł za darmo nie zastanawiałbym się. To przyzwoita produkcja z rodzaju, którego na rynku jest już coraz mniej.

