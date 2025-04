Nowa gra za darmo tylko na premierę. Już możecie odbierać

Ja wiem, że aktualnie jest w co grać. Dopiero co zadebiutował remaster Obliviona, wczoraj odbyła się premiera taktycznego RPG-a Clair Obscur: Expedition 33, a na horyzoncie majaczy kilka potencjalnych hitów, jak choćby DOOM: The Dark Ages. Mimo wszystko nie sposób kompletnie zapomnieć o tym, co w segmencie indie piszczy. Deweloper znany jako AtmoPixel oferuje swoją nową pozycję właśnie z okazji jej premiery.

Zobacz też: Jeszcze więcej prezentów od Epic Games Store. Kolejna darmówka

Gra za darmo na premierę

Mowa o enigmatycznym z jednej strony, a również całkiem obrazowym z drugiej horrorze niezależnym Run Before He Knows. Jest to opowieść, w której wcielamy się w 7-latka pozostawionego z przyjacielem rodziny, którego nigdy nie widzieliście. Dość szybko zaczyna się robić nieprzyjemnie i niebezpiecznie. Podobnych filmów jest na pęczki. Prędzej czy później taka koncepcja musiała zostać przeszczepiona na segment gier wideo.

Masz siedem lat, a twoi rodzice wyjechali na noc. Ponieważ nie możesz zostać sam w domu, proszą przyjaciela rodziny – kogoś, kogo nigdy nie spotkałeś – o czuwanie nad tobą. To miał być spokojny wieczór, nic więcej. Ale w miarę upływu nocy coś zaczyna być nie tak. – czytamy w opisie produkcji

Aby odebrać prezent na itch.io, potrzebujecie konta w serwisie. Logujecie się, udajecie na powyższy link i klikacie „Pobierz lub przypisz do konta”. Następnie wybieracie „Nie, dzięki, po prostu zabierz mnie do pobierania”, a na końcu finalizujecie wszystko za pomocą „Claim Game”. I to wszystko!

Źródło: itch.io