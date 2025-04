Przeurocza gra o lisie do odebrania za darmo przez ograniczony czas

​Jeśli lubisz platformówki z klimatem retro, ale w nowoczesnej oprawie i nie masz nic przeciwko grze, w której głównym bohaterem jest lis, to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Red Tail, trójwymiarowa przygodówka autorstwa Musialkova, jest obecnie dostępna za darmo na itch.io w ramach wiosennej promocji. Normalnie gra kosztuje 3 dolary, ale do 23 maja 2025 roku możesz ją pobrać bezpłatnie. ​

W Red Tail wcielasz się w lisa o imieniu Felix, który wyrusza w podróż, aby znaleźć składniki do antidotum, które ma uratować jego przyjaciół. Gra oferuje trójwymiarowe środowisko i skupia się na eksploracji oraz rozwiązywaniu zagadek. To klasyczna platformówka z nowoczesnym podejściem, idealna dla fanów gatunku.​

Nie jest to oczywiście żaden tytuł o jakości gry AAA, ale to nie przeszkadza, bo wydaje mi się, że to całkiem niezła alternatywa dla produkcji w stylu Kangurek Kao. To dobra okazja, aby za darmo zgarnąć grę, która normalnie kosztuje kilka symbolicznych dolarów. Jeśli szukasz więcej darmowych gier, itch.io regularnie oferuje promocje i wyprzedaże, więc warto śledzić nasz tag!

Źródło: Itch.io