Gra za darmo dla fanów RPG-ów. Odbierajcie już teraz, zostało mało czasu

Niszowe podejście do gatunku RPG, ciekawa narracja oraz “casualowe” ujęcie gatunku. Brzmi to ciekawie? Nowa gra za darmo jest więc w sam raz dla Was!

Na Microsoft Store znów możecie przypisać do konta bardzo ciekawe i wyjątkowe, choć zdecydowanie niszowe RPG pod tytułem Hero of the Kingdom: The Lost Tales 2!

Gra za darmo od Microsoftu

Jeśli regularnie śledzicie nasze artykuły o grach za darmo, zapewne wiecie, że The Lost Tales 2 było już oferowane dla graczy. Ba, tak naprawdę mogliśmy przypisać do konta całą serię Hero of the Kingdom z pobocznymi spin-offami. W ten sposób dało się zgarnąć wiele godzin zaskakująco kompleksowej rozgrywki bez żadnych opłat.

Teraz jednak oferta na drugi spin-off głównej serii powróciła, więc serdecznie zachęcam do skorzystania. O ile, rzecz jasna, nie odebraliście gry wcześniej. W takim wypadku i tak warto zagrać, bo mówimy o bardzo ciekawym ujęciu gatunku gier role-playing, skupionym właśnie na tym, co w nim najważniejsze – wcielaniu się w rolę, eksploracji, poznawaniu fabuły i odkrywaniu całego świata.

Aby odebrać grę za darmo, musicie zalogować się na swoje konto Microsoft i kliknąć “Free” obok przekreślonej ceny. Niestety, z działaniem Microsoft Store bywa różnie i wiele osób zgłasza problemy. Dlatego warto próbować zalogować się do aplikacji, jeśli akurat powyższy link nie zadziała i ręcznie wyszukać tę pozycję.

Źródło: Reddit