Kolejną część serii RPG-ów zgarniecie za darmo. Polecam działać szybko

Wystarczy posiadać konto na Microsoft Store, a Hero of the Kingdom: The Lost Tales 2 będzie Wasze… za darmo i to na zawsze! Jak tu nie przyjąć takiej oferty?

Gra za darmo, czyli kolejne Hero of the Kingdom

Hero of the Kingdom to może i nieszczególnie popularna w mainstreamie seria gier od Lonely Troops, czyli studia złożonego de facto z dwóch zapaleńców, lecz oferującą bardzo kompleksowe i wciągające podejście do gatunku role-playing. Są to tytuły w “oldschoolowym” stylu, przeznaczone nie tylko dla największych fanów. Wiele godzin zabawy, ciekawe mechaniki i zaskakująco przyjemny gameplay – nie żebym reklamował, po prostu zachęcam od odebrania.

Bowiem Hero of the Kingdom: The Lost Tales 2 to kolejna już gra za darmo z serii, a jeśli śledzicie nasze newsy w tym temacie, zapewne wiecie, że każdą poprzednią część mogliście już odebrać bez dodatkowych opłat. Oznacza to, że uważni gracze mogą posiadać na koncie Microsoft trzy poprzednie “główne” części Hero of the Kingdom, a także spin-off w postaci The Lost Tales 1.

Wybrałaś się na małą przygodę poza mury miasta. Jesteś księżniczką przebraną za włóczęgę. Ale powrót do domu nie jest już możliwy. Miasto stoi w płomieniach, a ulice są splądrowane przez hordy nieznanych potworów. Ludzie w panice opuszczają swoje domy i szukają schronienia przed pewną zagładą. Ale to twoje miasto i twoi ludzie. Nie możesz stać obojętnie. Musisz ochronić swoje miasto i zdobyć sojuszników do walki przy twoim boku przeciw wielkiemu złu. Zdobądź odwagę i zostań bohaterską księżniczką. – czytamy w opisie produkcji

Grę za darmo odbierzcie przez kolejne 5 dni, więc czasu nie jest wiele. Aby ją zdobyć na zawsze, trzeba zalogować się na konto Microsoft Store i po prostu przypisać ją do cyfrowej biblioteki.

Źródło: Microsoft Store