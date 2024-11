Za darmo możecie dostać w zęby albo pobrać fanowski remake Half-Life 2 na UE5. Wybór jest prosty

Spokojnie, nikt Wam nie grozi, ale skoro powiada się, że “za darmo to można dostać w mordę”, to jednak ten remake Half-Life 2 oparty na Unreal Engine 5 wydaje się jeszcze słodszym prezentem. Gra za darmo dostępna już teraz!

Nie starzeją się przede wszystkim amerykańscy celebryci, ale i dzieła od Valve. Half-Life 2 to jedna z niewielu tak skrupulatnie zaprojektowanych gier w historii, która żywa jest nawet po 20 latach od debiutu. A co gdyby tak nieco odświeżyć grafikę?

Half-Life 2 na Unreal Engine 5 to nowa gra za darmo

Unreal Engine 5 ma swoje bolączki. Przede wszystkim silnik dość słabo działa na współczesnych konsolach, “racząc” graczy co chwilę stutteringiem czy problemami z shaderami. Oczywiście nie dotyczy to każdej nowej produkcji, ale są to problemy bardzo powszechne. Mimo wszystko należy pamiętać, że to szalenie mocarne narzędzie. UE5 dziś praktycznie nie ma konkurencji jeśli chodzi o jakość wizualną. Widać ją głównie w wykorzystanie takich technologii jak Lumen czy Nanite. Dlatego też ten malutki remake jednej lokacji z Half-Life’a 2 wydaje się tak atrakcyjną opcją dla fanów, chcących sprawdzić, co by było, gdyby Valve przeniosło grę na współczesne technologie.

Szkoda tylko, że miejscami fanowski projekt wcale nie zachwyca, a wręcz rozczarowuje. Pojawia się tu przecież opcja walki z przeciwnikami, ale system obrażeń i strzelania jest zdecydowanie niskiej jakości. Mimo wszystko patrząc na samą oprawę, w tym świetne tekstury, jest na czym zawiesić oko. No i pamiętajcie, że to dzieło jednego człowieka. Jak na tak małą skalę, jest naprawdę dobrze.

Gra odrestaurowuje jedynie jedną sekcję, czyli blok mieszkalny w trakcie ucieczki przed Kombinatem. To chyba jedna z najbardziej zapamiętywalnych sekcji. Właśnie w jej trakcie gracze zaznajamiają się z fizyką, systemem walki i innymi flagowymi mechanikami dzieła Valve. Jeśli nie chcecie grać, możecie też obejrzeć gameplay. Dostępny jest poniżej.

Źródło: DSOGaming