Gra dla fanów Assassin’s Creed do odebrania za darmo, ale trzeba działać szybko

The First Templar ani nie jest szczególnie popularne (nigdy nie było!), ani nawet jakoś udane. Mimo wszystko aktualnie to gra za darmo, więc polecam odebrać!

Przecieki znanego i niemal nieomylnego leakera billbil-kuna się potwierdziły! GOG z okazji takiej, że nie ma okazji, rozdaje kolejną grę za darmo! I jest to tytuł, w który niegdyś grałem bardzo, ale to bardzo długo. A nawet nie wbił mnie nigdy specjalnie w fotel…

Gra za darmo na GOG-u do odebrania

The First Templar w momencie premiery w 2011 roku zebrało raczej niskie oceny, a i gracze jakoś szczególnie nigdy tej gry nie pokochali. Dla mnie jest to osobisty synonim dawnych lat, bo w momencie, gdy mój komputer nie był w stanie udźwignąć gier Assassin’s Creed, grałem właśnie w TFP. Czemu? Oj, bo podobieństw jest wiele, ale głównie tematycznych.

To podszyta elementami historycznymi gra akcji o templariuszach. Brzmi znajomo? Tutaj jednak, w przeciwieństwie do cyklu od Ubisoftu, nie skaczemy po dachach ani nie zakradamy się do naszego celu. Tu liczy się głównie akcja i siekanie, z mnóstwem przeciwników, w dość słabej (nawet wtedy) oprawie wizualnej. Fabuła też po prostu “jest”, lecz ja tam się cieszę, bo wraz z zapomnianym już Enclave (wydanym dużo wcześniej) niegdyś po prostu cisnąłem w to po szkole.

Grę możecie zdobyć na GOG-u, lecz należy się pospieszyć. Oferta obowiązuje przez kolejne trzy dni, także przez naprawdę mało czasu. Wystarczy jednak posiadać konto w serwisie, aby bez problemu przypisać produkt do konta.

Możecie też odebrać darmówkę na itch.io oraz przypisać cenioną grę na Steam, zanim będzie płatna!

