“Przytłaczająco pozytywnie” oceniana gra na Steam będzie płatna. Odbierajcie, póki jest za darmo

Raz przypiszecie do swojego konta Steam – będziecie mieć na zawsze. No, na ile przynajmniej Valve pozwoli. Niemniej warto, bo mowa o bardzo cenionej platformówce.

Gra za darmo na Steam ma “przytłaczająco pozytywne” oceny

Nie zdarza się często, aby darmowa gra cieszyła się aż tak pozytywnymi ocenami. W serwisie Steam Jaded obecnie posiada aż 96% pozytywnych not od graczy, co oznacza, że warto się nią zainteresować. Choć adresowana jest głównie dla fanów pixel-artowej klasyki gier zręcznościowych, i tak chyba warto ją odebrać.

Szczególnie że zrobicie to bez żadnych opłat, a do tego macie na to ograniczony czas. Produkcja od ShellSnore Games nie będzie darmowa zawsze. Obecnie znajduje się we wczesnym dostępie, ale w ostatnim komunikacie twórcy ogłosili datę premiery pełnej wersji – październik! Nie ma co prawda konkretnego dnia, ale wiemy, że wraz z premierą aktualizacji do wersji 1.0 gra będzie płatna.

Nie ma jeszcze docelowej ceny, ale po co płacić, skoro jeszcze można odebrać produkcję bez opłat? Zrobienie tego jest bajecznie proste – trzeba udać się na kartę gry na platformie Steam i po prostu dodać ją do konta. Zachowacie ją na zawsze, nawet po premierze wersji 1.0.

Twórcy poinformowali, że pełna wersja to koszt 4,99 USD. Oznacza to, że jeśli nie zdążycie przed październikiem (ale jest przecież dużo czasu!) to w razie chętki na nabycie produkcji zapłacicie za nią około 20 złotych.

