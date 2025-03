Wiosenna Wyprzedaż na GOG. Oto tanie gry PC do 50 złotych

Nieco wcześniej informowaliśmy Was o rozpoczęciu Wiosennej Wyprzedaży w internetowym sklepie GOG. W ramach wydarzenia przeceniono tysiące różnych tytułów, więc w sumie możemy tam znaleźć ponad 7500 okazji. Już wtedy zaprezentowaliśmy listę wybranych ofert. Teraz jednak postanowiliśmy przyjrzeć się ofercie raz jeszcze i wybrać tylko te tytuły, których cena nie przekracza 50 złotych.

Wiosenna Wyprzedaż w GOG – tanie gry PC do 50 złotych

W co warto zagrać?

Z powyższej listy warto zwrócić uwagę na absolutny klasyk gatunku RPG, czyli grę Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura. Jest to kultowa produkcja z 2001 roku, która ukazała się ekskluzywnie na komputerach osobistych. Za jej stworzenie odpowiada studio Troika Games, czyli zespół składający się z osób w przeszłości pracujących nad serią Fallout. Na potrzeby tytułu stworzono zupełnie nowy świat z własną historią, mitologią oraz kulturą. Wcielić możemy się w jedną z gotowych postaci lub też stworzyć własną. Głównym motywem jest tutaj walka pomiędzy magią i technologią, a także to, w którą stronę pójdziemy.

Jeżeli jakimś cudem należycie do fanów wspomnianego gatunku, a nie ograliście jeszcze Disco Elysium, to koniecznie musicie to zrobić. Jest to dość nietypowa gra izometryczna utrzymana w konwencji policyjnego kryminału w stylu noir. Produkcję zapamiętano jako jedną z najlepszych gier 2019 roku, a także jako jedną z najlepszych gier RPG w ogóle. Przynajmniej jeśli chodzi o bardziej współczesne czasy.

