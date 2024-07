Gra za darmo do odebrania. Nie macie wiele czasu na zdobycie perełki

Larger Than Light to niezależna perełka dostępna aktualnie jako gra za darmo. Produkcja wystarczy raptem na kilkadziesiąt minut, ale oferuje dość unikalne doświadczenie.

Popularny serwis itch.io skupiony wokół gier niezależnych oferuje kolejną atrakcję dla tych, którzy nie chcą płacić. Na Steam Larger Than Light – bo o tym mowa – wyceniono na 19 złotych. Może i niewiele, ale jest prosty sposób, aby nie płacić wcale.

Tutaj więcej gier za darmo do zdobycia – w tym sporo udanych tytułów!

Gra za darmo – jak ją odebrać?

Wystarczy tylko udać się na stronę gry na itch.io i przypisać ją za darmo do konta. Musicie oczywiście posiadać konto w serwisie, ale to banalnie proste i jego założenie zajmie wyprawnym łowcom okazji kilkadziesiąt sekund. Potem trzeba wejść w poniższy link, kliknąć “pobierz lub przypisz do konta” a następnie wybrać opcję “Nie dzięki, po prostu zabierz mnie do pobierania”. Na wykonaniu tych kilku kroków nie macie wcale wiele czasu, bo rozdawnictwo trwa do 13 lipca 2024 roku.

Czemu w ogóle mowa o “perełce”? Gra może i nie jest skomplikowana ani nawet długa, lecz oferuje dość unikatową mechanikę. Gracze będą jednocześnie kontrolować dwie postacie, które muszą manipulować oświetleniem i cieniami, aby pokonać stawiane przed nimi przeszkody.

Ucieknij z nawiedzonej szkoły jako duet rodzeństwa: cień Skia, która może przemieszczać się po innych cieniach na ścianie, i żarówka Lux, która może manipulować rozmiarem i rozmieszczeniem cieni, aby jego młodsza siostra mogła przejść przez platformę. Niech współpracują, aby wydostać się ze swojego starego gimnazjum, pokonując jednocześnie zaciekłą rywalizację między rodzeństwem. – czytamy w opisie

Warto więc odebrać ten tytuł, ale jeśli akurat za bardzo nie chcecie w niego grać, zawsze możecie obejrzeć film prezentujący całą przygodę.