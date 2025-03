Wielka premiera darmowej gry AAA na Steam. FPS rzucający rękawicę największym

FragPunk to jedna z tych premier, na które fani sieciowych FPS-ów czekali od dawna. I w końcu jest dostępna! Grać można już teraz i to kompletnie za darmo, bez żadnych płatności!

FragPunk, czyli nowa hitowa gra za darmo na Steam?

Gdy grałem w betę FragPunk, byłem zachwycony. To jeden z niewielu shooterów mający pomysł na siebie, z tak dużym potencjałem, że mógłby okazać się równie popularną grą co Valorant czy Marvel Rivals. Tym razem ponownie mamy do czynienia z hero shooterem, ale przypominającym właśnie ten pierwszy tytuł. FragPunk bierze to, co najlepsze z CS2 czy wspomnianego Valoranta, jednocześnie uatrakcyjniając to garścią swoich własnych pomysłów.

Samo sedno zabawy jest proste – multiplayerowe potyczki dwóch drużyn w formule podkładania bomby znanej choćby z serii Counter-Strike. Przy czym grafika jest mocno kolorowa i „wybuchowa”, także rodzi oczywiste skojarzenia z hitem od Riot. Co więcej, unikatowy „haczyk” na graczy to także jeden z największych wyróżników tej pozycji – możliwość wykorzystywania kart drastycznie zmieniających rozgrywkę. Wpływają one m.in. na mapy, system obrażeń, dostępne bronie i tym podobne. Dlatego żadna runda nie będzie taka sama.

Jak na razie, w chwili pisania tego artykułu, FragPunk zdobyło „mieszane” opinie graczy. Co ciekawe, praktycznie każdy chwali samą rozgrywkę i pomysły zaprezentowane przez deweloperów. Problemem, jak zwykle przy grach free-to-play, są mikropłatności. Rzekomo widać je wszędzie i niestety są niejako wymuszane nawet przy odblokowywaniu nowych postaci. Ich normalne odblokowanie trwa zdecydowanie zbyt długo, a taki grind nie podoba się społeczności. Nie są to jednak rzeczy, których potencjalnie nie dałoby się naprawić.

Warto zaznaczyć, że gra od Bad Guitar Studio trafi również na konsole PS5 i Xbox Series X/S. W ostatnim momencie przesunięto ją i nie wiemy, kiedy tytuł zadebiutuje w tej formie.

