Darmowy, hitowy FPS z PC z datą premiery na PS5 i Xbox Series X/S

​FragPunk, dynamiczny free-to-play hero shooter od Bad Guitar Studio, zadebiutował na PC 6 marca 2025 roku. Jednak gracze konsolowi musieli uzbroić się w cierpliwość – wersje na PS5 i Xbox Series X/S zostały opóźnione z powodu „nieoczekiwanych wyzwań technicznych związanych z optymalizacją i adaptacją”. Twórcy podjęli tę decyzję, aby zapewnić użytkownikom konsol doświadczenie porównywalne z wersją PC.

Zobacz też: Kody na darmowe przedmioty do FragPunk. Sporo dobrego na starcie

Darmowe FragPunk z datą premiery na konsole

Jak poinformowano, FragPunk trafi na PlayStation 5 i Xbox Series X/S już 29 kwietnia 2025 roku. Tytuł od początku był dostępny na PC, a teraz dołączają do zabawy gracze konsolowi – i to bez żadnych kosztów, bo mowa o grze free-to-play.

Wraz z debiutem na konsolach, FragPunk wystartuje też z Sezonem 1, co oznacza nową zawartość i dodatkowy powód, by wskoczyć do gry. Gracze mogą spodziewać się m.in. nowej bohaterki – Yubi – która dołącza do istniejącej już puli dziesięciu postaci. Każda z nich posiada unikalne umiejętności, a rozgrywkę dodatkowo urozmaicają tzw. shard cards – specjalne karty zmieniające zasady gry w trakcie meczu.

Twórcy przypominają, że FragPunk nie tylko opiera się na klasycznych starciach drużynowych, ale dodaje do formuły twisty, które mają wprowadzić świeżość i nieprzewidywalność. Karty wpływające na mechaniki, szybkie tempo oraz stylowa oprawa graficzna mają być wizytówką gry od Bad Guitar Studio.

Premiera konsolowa FragPunka 29 kwietnia oznacza, że już niedługo PS5 i Xbox Series X|S wzbogacą się o kolejną grę free-to-play, która celuje w dynamiczną, sieciową rozgrywkę z pomysłem. Wystarczy dodać do listy i czekać na start sezonu.

Źródło: mp1st